اقتصاد وأسواق

إبراهيم العربي: 30- 39% حصة المجموعة من مبيعات الأجهزة المنزلية في السوق المصرية

المجموعة تنتج قرابة مليون جهاز تليفزيون سنويًّا، تمثل نسبة 50% من مبيعات السوق المحلية.
دعاء حسني 6:50 م, الأربعاء, 29 يناير 20 6:50 م, الأربعاء, 29 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال إبراهيم العربي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، إن الحصة السوقية لمبيعات المجموعة تتراوح بين 33 و39% في قطاع الأجهزة المنزلية.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، أن المجموعة تنتج قرابة مليون جهاز تليفزيون سنويًّا، تمثل نسبة 50% من مبيعات السوق المحلية. 

وأوضح العربي، في تصريحات خلال جولة بمصانع المجموعة، اليوم، أن حجم استهلاك السوق المحلية من التليفزيونات يقترب من 2 مليون جهاز سنويًّا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر مجموعة العربي، اليوم، في محافظة المنوفية. 

وتنتج المجموعة منتجات متنوعة من شاشات تليفزيون وغسالات وثلاجات ومكواة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء حسني

ملف الكاتب دعاء حسني

اقرأ أيضاً

إبراهيم العربى يدعو البرازيل لزيادة التعاون الاقتصادى مع مصر

محمد مجدي 9:39 ص, الأحد, 15 سبتمبر 19

«العربي» يقتنص رئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية بعد منافسة مع «الوكيل»

مؤمن عبدالمجيد 10:04 ص, الثلاثاء, 20 أغسطس 19

قائمة «العربى» تكتسح انتخابات القاهرة.. و«الوكيل» أعلى الأصوات بالإسكندرية

دعاء حسني 12:17 م, الأثنين, 17 يونيو 19

مجموعة العربى تدرس تعديل أسعار الأجهزة المنزلية

دعاء حسني 10:56 ص, الأربعاء, 12 يونيو 19