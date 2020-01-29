إبراهيم العربي: 30- 39% حصة المجموعة من مبيعات الأجهزة المنزلية في السوق المصرية

المجموعة تنتج قرابة مليون جهاز تليفزيون سنويًّا، تمثل نسبة 50% من مبيعات السوق المحلية.

قال إبراهيم العربي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، إن الحصة السوقية لمبيعات المجموعة تتراوح بين 33 و39% في قطاع الأجهزة المنزلية.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، أن المجموعة تنتج قرابة مليون جهاز تليفزيون سنويًّا، تمثل نسبة 50% من مبيعات السوق المحلية.

وأوضح العربي، في تصريحات خلال جولة بمصانع المجموعة، اليوم، أن حجم استهلاك السوق المحلية من التليفزيونات يقترب من 2 مليون جهاز سنويًّا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر مجموعة العربي، اليوم، في محافظة المنوفية.

وتنتج المجموعة منتجات متنوعة من شاشات تليفزيون وغسالات وثلاجات ومكواة.