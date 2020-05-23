اقتصاد وأسواق

إبراهيم العربي وسفير اليابان يبحثان تعميق العلاقات الاقتصادية

خلال استقبال العربي لسفير اليابان
دعاء حسني 5:58 م, السبت, 23 مايو 20 5:58 م, السبت, 23 مايو 20

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بحث المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مع ماساكي نوكي سفير اليابان بالقاهرة سبل زيادة فرص التعاون التجاري وتعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان خلال استقبال العربي لسفير اليابان.

ونقل ماساكي رسالة وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيغي للمهندس إبراهيم العربي يشيد فيها بالدور الذي تقوم به مجموعة العربي في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان خلال رئاسته لمجلس الأعمال المصري الياباني، ونجاحه على مدار عقود في إقامة شراكات تجارية متميزة من خلال مجموعة العربي- مع كيانات يابانية كبرى مثل توشيبا وشارب وسوني.

بالإضافة إلى دوره الهام في الترويج لثقافة العمل المؤسسية اليابانية، ونقله أساليب الإدارة والتصنيع بالجودة والتكنولوجيا اليابانية المتطورة، والتي يتم تدريسها في مدراس التعليم الفني التابعة لمجموعة العربي.

ومن جانبه أعرب المهندس إبراهيم العربي عن اعتزازه وسعادته بهذا التقدير، مؤكداً حرصه على الاستمرار في دوره كهمزة وصل بين مجتمع الأعمال في مصر واليابان .

وشدد العربي على استعداده لبذل مزيد من الجهد لتطوير مناخ الأعمال والاستثمار بين الشركات اليابانية والمصرية فيما يعود بالنفع على البلدين الصديقين .

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بقلم دعاء حسني

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