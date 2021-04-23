اقتصاد وأسواق

إبراهيم العربي: زيادة البنزين لن تؤثر على أسعار السلع

أوضح أن استخدامات البنزين تقتصر أغلبها علي سيارات الملاكي للأفراد
دعاء حسني 3:02 م, الجمعة, 23 أبريل 21 3:02 م, الجمعة, 23 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، إن الزيادة التي شهدتها أسعار البنزين اليوم طفيفة ولن تؤثر علي أسعار السلع في الأسواق.

وأضاف العربي لـ”المال”: “لا أتوقع أن تشهد الأسواق زيادات في أسعار السلع لأن السوق لا تحتمل “.

وأوضح أن استخدامات البنزين تقتصر أغلبها علي سيارات الملاكي للأفراد، ولا تستخدم في سيارات نقل السلع.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 20-4-2021.. واستقرار عيار 21

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية أعلنت صباح اليوم تعديل أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتى: 6.50 جنيه للتر البنزين 80، و7,75 جنيه للتر 92، و8,75 جنيه للتر البنزين 95، بزيادة 25 قرشا لكل صنف.

كما قررت تثبيت أسعار السولار عند 6.75 جنيه للتر.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم دعاء حسني

ملف الكاتب دعاء حسني

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-4-2021.. واستقرار عيار 21

عمر سالم 12:49 م, الجمعة, 23 أبريل 21

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 23 أبريل 2021

الصاوي أحمد 11:02 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

أسعار الخضروات اليوم الجمعة 23-4-2021 الموافق 11 رمضان

الصاوي أحمد 10:39 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

أسعار البيض اليوم 23-4-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:46 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

بورصة الدواجن اليوم 23-4-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:42 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

أسعار السمك اليوم 23-4-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:27 ص, الجمعة, 23 أبريل 21