إبراهيم العربي: زيادة البنزين لن تؤثر على أسعار السلع

قال إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، إن الزيادة التي شهدتها أسعار البنزين اليوم طفيفة ولن تؤثر علي أسعار السلع في الأسواق.

وأضاف العربي لـ”المال”: “لا أتوقع أن تشهد الأسواق زيادات في أسعار السلع لأن السوق لا تحتمل “.

وأوضح أن استخدامات البنزين تقتصر أغلبها علي سيارات الملاكي للأفراد، ولا تستخدم في سيارات نقل السلع.

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية أعلنت صباح اليوم تعديل أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتى: 6.50 جنيه للتر البنزين 80، و7,75 جنيه للتر 92، و8,75 جنيه للتر البنزين 95، بزيادة 25 قرشا لكل صنف.

كما قررت تثبيت أسعار السولار عند 6.75 جنيه للتر.