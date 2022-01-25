اقتصاد وأسواق

إبراهيم العربي : بدء العمل رسميا من المقر الجديد لاتحاد الغرف التجارية الأسبوع المقبل

في 73 شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس
دعاء حسني 8:56 م, الثلاثاء, 25 يناير 22 8:56 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

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أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن بدء العمل بشكل رسمي من المقر الجديد للاتحاد العام للغرف التجارية بالتجمع الخامس بدءا من بداية الأسبوع المقبل الأحد 30 يناير كما يعتبر هذا المقر الجديد الكائن في 73 شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس هو العنوان القانوني لكافة المعاملات والخطابات الرسمية لاتحاد الغرف التجارية المصرية وكذلك المراسلات والإعلانات بدءا من نفس التاريخ .

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وقال العربي أن انتقال أعمال اتحاد الغرف التجارية للمقر الجديد يعد بمثابة نقلة نوعية ومحطة هامة في تاريخ الغرف التجارية المصرية كما يعد من أهم محطات تطور الحياة التجارية في مصر , مشيرا الي أن المقر الجديد سيكون تجمعا لكافة اتحادات الغرف التجارية العربية و الافريقية والغرف المصرية – الدولية التجارية المشتركة ليمثل بذلك منارة للتجارة بالمنطقة و يكون رابطا بين الكيانات الممثلة للتكتلات والغرف التجارية العالمية .
وأوضح العربي أن المجتمع التجاري المصر بأثره انتظر هذه الخطوة الهامة لأكثر من عشرة أعوام موضحا أن مجلس ادارة الاتحاد في دورته الحالية لم يدخر جهدا للانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالإنشاءات غير المكتملة والتجهيزات و الانتقال للمقر الجديد لتكلل هذه المجهودات بالنجاح وتبدأ الغرف التجارية مرحلة جديدة من التطور يواكب بها الاقتصاد المصري كافة المتغيرات الحديثة والمتلاحقة لحركة الأسواق العالمية .

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بقلم دعاء حسني

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