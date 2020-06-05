إبراهيم العربي: المقر الجديد للاتحاد العام للغرف التجارية بوابة جديدة لدعم الاقتصاد المصري

وقع المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية اليوم الخميس عقد اتفاق لاستلام مبنى الاتحاد الجديد بالتجمع الخامس، خلال خمسة أشهر من اليوم ضمن خطة الاتحاد لتطوير خدماته.

قال ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إنه من المخطط أن يستضيف مقر الاتحاد الجديد اجتماعات اتحاد الغرف الافريقية، والمكاتب الاقليمية لغرفة التجارة الدولية، والغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة، واتحاد الغرف العربية، إلي جانب الغرف المشتركة مع مختلف دول العالم مما يساهم في دعم الدور المحوري لاتحاد الغرف التجارية المصرية حول العالم، ما يزيد من فرص الاستثمار وزيادة الصادرات ليكون مقر الاتحاد بوابة جديدة لدعم الاقتصاد المصري.

وأضاف العربي من المقرر أيضًا تقديم العديد من الخدمات المستحدثة مثل عقد لقاءات بين منتسبي الاتحاد مع المستوردين حول العالم وموردى التكنولوجيا.

كما سيتاح في قاعات المبنى الجديد إقامة المؤتمرات عن بُعد باستخدام أحدث وسائل الاتصال في العالم، إضافة إلى إقامة الدورات التدريبية.

جدير بالذكر أن المقر الجديد لاتحاد الغرف التجارية هو أول مبنى ذكى يزود بكل وسائل الاتصال الحديثة من خلال بروتوكول مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتم إنشاء المبنى على ما يقرب من 4 آلاف متر مربع، ويتكون من 6 أدوار مزود بجراج على مساحة تقترب من ألف متر مربع.

ويتضمن المبنى قاعة مؤتمرات كبيرة تسع 750 فردا مزودة بأحدث وسائل الاتصال، إضافة إلى عدد من قاعات الاجتماعات، إلى جانب مقر للهيئات الدولية التى يستضيفها الاتحاد.

ومن المقرر أن يتم استلام مقر الاتحاد كاملا خلال خمسة أشهر.