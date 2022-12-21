إبراهيم الشربيني: بنك مصر يدرس حاليًا إتاحة الـIPN للشركات

قال إبراهيم الشربيني، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ببنك مصر، إن البنك يدرس حاليًا إتاحة الـ IPN للشركات، مؤكدًا أنه يتوسع في تطبيقات واستخدامات الـ IPN.

مصر أول بنك ينضم إلى شبكة الدفع الفوري IPN

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المال» أن بنك مصر كان أول بنك ينضم إلى شبكة الدفع الفوري IPN، مبينًا أنه أول من أتاح خاصية الـ IPN من تطبيق الهاتف المحمول.

ولفت إلى أن البنية التحتية التكنولوجية القوية لدى بنك مصر مكّنته من تحقيق الأسبقية في استخدام التقنية بمجالاتها المختلفة.

وأوضح أن ضعف البنية التحتية أعاقت كثيرًا من البنوك الأخرى عن استخدام شبكة الدفع الفوري IPN، مشيرًا إلى أن بنك مصر قادر على المضي قدمًا في مجال تعزيز الخدمات التكنولوجية نظرًا لكفاءة بنيته التحتية الرقمية.

يذكر أن الـ IPN هي شبكة المدفوعات اللحظية تتمثل في منظومة دفع تتيح للعملاء الوصول لجميع حساباتهم بشكل مباشر وتنفيذ معاملات التحويل النقدي فوريًا باستخدام الموبايل أو أجهزة الكومبيوتر، و يمكن تنفيذ المعاملات من خلال تطبيقات الدفع المعتمدة مثل تطبيق “InstaPay” الخاص بشركة بنوك مصر أو الخدمة البنكية عبر الإنترنت وعبر الهاتف المحمول.