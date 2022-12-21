إبراهيم الشربيني: بنك مصر سيطلق منتجات رقمية جديدة لـ SMEs خلال 2023

كشف إبراهيم الشربيني، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ببنك مصر، أن البنك سيطلق منتجات جديدة لـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2023.

منتجات لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة

وأضاف الشربيني في تصريحات خاصة لـ «المال»، أن هذه المنتجات ستقدم لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة خدمات مالية وغير مالية على حد سواء، مؤكدًا أن الأمر لن يقتصر على التمويل فقط.

ولفت الشربيني إلى أن بنك مصر أبرم اتفاقية مع جوجل من أجل العمل على رفع كفاءة عملاء البنك من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الشربيني إلى أن البنك درّب الكثير من أصحاب هذه الشركات على الكثير من جوانب الثقافة المالية وغير المالية، بالإضافة إلى إرشادهم إلى كيفية التوسع وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وذكر الشربيني أن هذه الشراكة مع جوجل مضى عليها حوالي عام حتى الآن، مؤكدًا أنها حققت نجاحات جيدة جدًا.

وأفاد الشربيني أن البنك يركز على تقديم منتجات رقمية يسهل التعامل معها من قبل الشرائح المستهدفة، مبينًا أن البنك يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة؛ ليتمكن من تقديم خدمة مميزة لعملائه.