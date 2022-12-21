إبراهيم الشربيني: بنك مصر أطلق تطبيق IRS للربط بين الصرافات العربية

كشف إبراهيم الشربينى رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ببنك مصر، أن البنك أطلق تطبيق IRS للربط بين الصرافات العربية وبنك مصر؛ من أجل إجراء تحويل لحظي.

تطبيق IRS يقبل التحويل بأي عملية ممكنة

وأضاف الشربيني في تصريحات خاصة لـ «المال»، أنه صار بإمكان العميل، بفضل هذا التطبيق الجديد، التوجه إلى أي مكتب صرافة موجود في أي دولة عربية وتحويل أمواله إلى محفظته الإلكترونية، ثم سحب هذه الأموال وإيداعها في حسابه في بنك مصر.



وتابع الشربيني أن هذا التطبيق يقبل التحويل بأي عملية ممكنة، على أن يستفيد منها العميل هنا بالجنيه المصري.



وأكد الشربيني أن هناك حوالي 200 مطور لدى بنك مصر يعملون على تطوير المنتجات الرقمية الموجودة بالفعل أو إطلاق منتجات جديدة، مشيرًا إلى أن عدد المنتجات الرقمية في بنك مصر وصل إلى 10 منتجات، ويعمل البنك على إطلاق منتجات رقمية جديدة.