إبراهيم الشربيني: بنك مصر أسس صندوقين لدعم الشركات الناشئة

كشف إبراهيم الشربينى رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ببنك مصر، أن البنك أسس صندوق لدعم الشركات الناشئة بالتعاون مع بنكي الأهلي والقاهرة.

صندوق بنك مصر لدعم الشركات الناشئة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «المال»، أن بنك مصر أسس صندوقًا آخر لدعم الشركات الناشئة، لافتًا إلى أن لديه مشروعًا آخر مخصص لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث يجري مسابقات ثم يختار الفائزين من بينهم وتقديم خدمات مجانية لهم.

وذكر أن بنك مصر لديه برنامج احتضان مخصص لهذا القطاع، وأن البنك أسهم، مؤخرًا، في رفع كفاءة 7 شركات في قطاعات مختلفة.

وأوضح أن بنك مصر لا يهدف إلى الربح فحسب، وإنما يفكر في الكثير من الجوانب الأخرى، ومن أهمها دعم رواد الأعمال، مبينًا أن هذا القطاع يمكن أن ينهض بالاقتصاد الوطني.