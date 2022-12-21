إبراهيم الشربيني: بنك مصر يدرس استخدام تكنولوجيا «البلوك تشين» ولديه خطط للابتكار الرقمي

قال إبراهيم الشربينى، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ببنك مصر، إن البنك يدرس استخدام تكنولوجيا البلوك تشين، موضحًا أن ذلك يتم بالتعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات.

تطبيق البلوك تشين سيكون لها تأثيرعلى القطاع المصرفي

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «المال» أن تطبيق البلوك تشين من أكثر المجالات التي سيكون لها تأثير كبير على القطاع المصرفي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ولفت إلى أن هناك بعض الأنواع من التكنولوجيا التي تتطلب عملًا مؤسسيًا، بمعنى أنه لا يمكن أن يتم استخدامها أو تطبيقها على صعيد الأفراد أو من قبل بعض المؤسسات منفردة.

وتابع أن البلوك تشين يعمل على ربط المؤسسات ببعضها، ومن ثم لا بد أن يكون هناك تطبيق لهذه التقنية من خلال «الإيكو سيستم».

وقال إن البنك يعتزم الانضمام إلى اتحاد R3، موضحًا أنه جزء من الابتكار الرقمي، مشيرًا إلى أن بنك مصر يتعاون مع الكثير من الهيئات والمؤسسات في مجال الابتكار الرقمي، مؤكدًا أن البنك لديه العديد من الخطط في هذا الصدد بالفعل.