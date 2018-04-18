إبراهيموفيتش ينضم إلى Visa قبل كأس العالم

سيد بدرأعلنت Visa، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا المدفوعات والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (V)، أن نجم كرة القدم العالمي المحترف زلاتان إبراهيموفيتش سيصبح الوجه الجديد لحملتها التسويقية العالمية قبيل انطلاق "مونديال روسيا 2018" لبطولة كأس العالم لكرة القدم. وبوصفها شريك خدمات الدفع

سيد بدر

أعلنت Visa، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا المدفوعات والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (V)، أن نجم كرة القدم العالمي المحترف زلاتان إبراهيموفيتش سيصبح الوجه الجديد لحملتها التسويقية العالمية قبيل انطلاق “مونديال روسيا 2018” لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وبوصفها شريك خدمات الدفع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، ستقوم Visa، وبالتعاون مع إبراهيموفيتش بمساعدة العملاء على متابعة هذا العرس الكروي خلال فصل الصيف، لحظة بلحظة.

وبهذه المناسبة، قال زلاتان إبراهيموفيتش، النجم الرياضي والوجه الجديد لحملة Visa في بطولة كأس العالم لكرة القدم: “إنني فخور للغاية بالعمل جنباً إلى جانب مع شركة Visa، المزود العالمي الرائد لتكنولوجيا المدفوعات، كما أبذل دائماً قصارى جهدي للتفوق في كرة القدم، تأتي الشراكة مع Visa لتجسد ما أسعى دوماً إلى تحقيقه، أي أن أكون الأفضل على الإطلاق”.

يعتبر إبراهيموفيتش واحداً من أبرز لاعبي كرة القدم الحاليين على مستوى العالم، وسبق له أن حصد 33 جائزة مرموقة في مسيرته الرياضية التي لعب فيها لصالح 9 فرق في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد والولايات المتحدة. وهو يعد من أفضل الهدافين ولاعبي كرة القدم بين أبناء جيله.



من جهتها، قالت لين بيغار، كبيرة مسئولي التسويق والاتصالات في شركة Visa: “لطالما لاحظنا الإنجازات المتميزة التي حققها زلاتان على أرض الملعب، وكذلك شخصيته الغنية والمتنوعة وحضوره العالمي المتميز. ونحن في Visa سعداء بالتعاون مع زلاتان لإطلاق حملتنا في بطولة كأس العالم لكرة القدم واستعراض منتجاتنا المبتكرة، والتواصل مع عشاق اللعبة حول العالم، تأكيداً لشعار Visa: معكم أينما كنتم”.