إبرام صفقات بقيمة 22 مليار دولار بقطاع النفط والغاز السعودي

المال - خاصأُبرمت صفقات جديدة، اليوم الجمعة، بقيمة إجمالية بلغت 22 مليار دولار، خلال منتدى "الرؤساء التنفيذيين" السعودي الأمريكي، الذي أقيم في الرياض بمشاركة عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط والغاز بالمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والذين التقوا من أجل تطوير قطاع

المال – خاص

أُبرمت صفقات جديدة، اليوم الجمعة، بقيمة إجمالية بلغت 22 مليار دولار، خلال منتدى “الرؤساء التنفيذيين” السعودي الأمريكي، الذي أقيم في الرياض بمشاركة عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط والغاز بالمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والذين التقوا من أجل تطوير قطاع النفط والغاز والارتقاء به؛ ارتكازاً على الموارد والخبرات المشتركة.

وركّز المنتدى على التطلعات المشتركة التي تصبّ في مصلحة الجانبين ومنها توفير فرص العمل، وأمن الطاقة العالمي، وتوسيع آفاق النشاط التجاري.

وأثمرت نتائج المنتدى، الذي يتزامن مع الزيارة التاريخية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة عن نتائج مهمة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، والتزام الرئيس ترامب بتوفير فرص العمل للمواطنين الأمريكيين.

وخلال كلمة رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، أمام المنتدى، تم الإعلان عن توسيع برنامج أرامكو السعودية الوطني لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد “اكتفاء”، وهو برنامج يُمثل مبادرة استراتيجية تهدف إلى مضاعفة نسبة المنتجات والخدمات المحلية المرتبطة بالطاقة، وذلك بالشراكة مع موردين أمريكيين مثل و”وذرفورد” و”جاكوب” و”هانيويل” و”ماكديرموت” و”نابورس”، كما أعلنت شركة “بيكر هيوز” التزامها بالبرنامج، ونيتها توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن في وقت لاحق.

ومن المتوقع لهذه المبادرة أن توفر ما يزيد على عشرة آلاف فرصة عمل مباشرة للمواطنين السعوديين، وتوليد استثمارات بقيمة 19 مليار دولار.

وأعلنت “أرامكو السعودية” خلال المنتدى، الذي انعقد تحت شعار “شراكة للأجيال”، عن تحديث مذكرتي تفاهم، وإعداد أخرى جديدة تشمل البدء بتصميم واختيار حفارات بحرية ضمن إطار استثمار بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي مع شركة روان، وذلك بهدف امتلاك وتشغيل حفارات بحرية وتوفير 2800 فرصة عمل جديدة في المملكة، إضافة إلى تقديم خدمات ودراسات إضافية في مجال حفارات الآبار النفطية في خطوة لتوسيع نطاق المشروع المشترك مع شركة نابورس، والذي يتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمار فيه تسعة مليار دولار ويوفر ما بين أربعة إلى خمسة آلاف فرصة عمل جديدة في المملكة.

وتقرر إنشاء شراكة جديدة بين “أرامكو السعودية” و”ناشيونال أويل ويل فاركو” في المملكة، بهدف تصنيع منصات حفر بمواصفات عالية ومعدات حفر متطورة وتقديم خدمة ما بعد البيع، وستبلغ قيمة الاستثمار على مدى 10 سنوات 6 مليارات دولار.