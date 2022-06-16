إبرام العقد النهائى لتشغيل محطة متعددة الأغراض فى سفاجا خلال أيام

قال اللواء عبد القادر درويش، رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، إنها تترقب إبرام العقد النهائى للمشاركة فى تشغيل وإدارة المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى، مع شركة موانئ أبوظبى والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر خلال أيام.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أنه يتم حاليا صياغة بنود التعاقد بين الأطراف الثلاثة وتحديد التزامات موانئ أبوظبي، والمجموعة، تجاه هيئة موانئ البحر الأحمر، تمهيدا لإقراره من مجلس الوزراء ثم التصديق عليه من البرلمان.

وأكد أن المجموعة تعد الذراع التجارية لوزارة النقل، ولديها من الصلاحيات ما يؤهلها ليس فقط للمشاركة مع القطاع الخاص المحلي، ولكن مع شركات خارجية تعمل فى السوق المصرية.

وتعد محطة متعددة الأغراض جنوب ميناء سفاجا على مساحة 860 ألف متر مربع، وتتضمن إنشاء رصيف بطول 1000 متر وغاطس 17 مترا، بالتزامن مع رفع كفاءة الميناء حيث يتم إنشاء رصيف بطول 65 مترا طوليا وغاطس 10 أمتار.

وتساهم المحطة فى استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويا تصل إلى 3 ملايين حاوية، وكذلك استقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل إلى 7 ملايين طن سنويا.

فى سياق متصل، كشف «درويش» عن التعاون مع موانئ أبوظبى لإعداد دراسة تفصيلية عن فرص الاستثمار بقطاع الملاحة النهرية بالتنسيق مع هيئة النقل النهري، لتوسيع دائرة الاستفادة من النيل فى تنقل الأفراد وشحن البضائع بدلا من الطرق البرية، مروا بالنهوض بالقطاع السياحي.

وحول الموقف التنفيذى لمشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية التى يديرها تحالف «سى – إم – إيه» كشف «درويش» عن قرب الانتهاء من أعمال تجهيز المحطة وتحقيق الربط بين البنية التحتية والفوقية، واستلام المعدات بعد وصول 6 أوناش ساحة، من إجمالى 12 ونشا مزمع وصولها بنهاية يونيو الجارى، بتكلفة إجمالية 320 مليون دولار.

وأضاف أننا نجهز حاليا لإعداد الكوادر الإدارية والفنية وأطقم العاملين بالمحطة وتجهيز المنشآت والمبانى الإدارية وربطها مع أعمال الرصيف، وعمليات التكريك للرصيف والممرات الملاحية، سوف تقوم الشركة الموردة والمصنعة بتجميع الأوناش بالساحة.