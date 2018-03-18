إبرامار للملاحة تعتزم تأسيس شركة جديدة فى بورسعيد

أمانى العزازىتعتزم مجموعة إبرامار للملاحة والنقل الدولى واللوجستيات، تأسيس كيان جديد فى مجال النقل البحرى المحلى، على أن يتم طرح جزء من أسهم للاكتتاب الشعبى، وفقًا لما كشف عنه إبراهيم مؤمن رئيس مجلس إدارة المجموعة.وتملك المجموعة عدة شركات منها إبرامار هولدنج فى نشاط تأجير وإدارة السفن والوكالة ا

أمانى العزازى

تعتزم مجموعة إبرامار للملاحة والنقل الدولى واللوجستيات، تأسيس كيان جديد فى مجال النقل البحرى المحلى، على أن يتم طرح جزء من أسهم للاكتتاب الشعبى، وفقًا لما كشف عنه إبراهيم مؤمن رئيس مجلس إدارة المجموعة.

وتملك المجموعة عدة شركات منها إبرامار هولدنج فى نشاط تأجير وإدارة السفن والوكالة الملاحية بقناة السويس، وإبرامار للملاحة، وإنترلوج للنقل الدولى، وتعمل فى اللوجستيك، والشركة المصرية للناقلات المتخصصة فى إدارة وتشغيل السفن.

ويتبعها شركة لاوماير (LAUMAYER) وتعمل فى نشاط توريد قطع غيار المصانع والبواخر ومحطات الطاقة، وشركة جاتكون (GATCON)، وتعمل فى مجال الصناعة بالشراكة بين مصر وألمانيا.

وقال مؤمن إن الشركة المقرر تأسيسها التى ستبدأ أعمالها من بورسعيد، تسعى لامتلاك مخازن بكل الموانئ المحلية، وأرصفة تداول ومعاهد لنشر الوعى الملاحى، وتدريب المصريين على أساسيات العمل الملاحى لإقامة ورش إصلاح وبناء السفن، وتملك أسطولًا بحريًّا متعدد الأغراض والاستخدامات.

وأرجع رئيس مجلس إدارة المجموعة اختيار بورسعيد كمرحلة أولى لتكون مقرًّا رئيسيًّا لشركته الجديدة إلى النهضة التى تنتظرها فى نشاط الغاز والبترول، بما فيها حقل ظهر، لتصبح محطة مركزية لتداول المنتجات البترولية، وقربها من محطات تسييل الغاز فى دمياط وإدكو.

ولفت مؤمن إلى أن ألمانيا كانت تستورد الملح من إيطاليا واتجهت مؤخرا لاستيراده من مصر؛ ما يدل على جودة المنتجات المصرية ومنافستها للدول الأخرى، فيما يتجه العالم الخارجى إلى دعم مصر لأن تصبح قلعة صناعة النسيج بأفريقيا، بعد أن أثبتت دراسات الجدوى انعدام الجدوى الاقتصادية لهذه الصناعة فى الهند والصين وباكستان وبنجلاديش.

وقال إن التقارير الدولية وثقة البنك الدولى يمنح المستثمرين الثقة فى الاستثمار فى مصر، كما أن قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية محفزًا رئيسيًّا لدى الشركات لضخ مزيد من استثماراتها المباشرة فى مصر، وتملك المجموعة عدة شركات منها إبرامار هولدنج فى نشاط تأجير وإدارة السفن والوكالة الملاحية بقناة السويس، وإبرامار للملاحة وإنترلوج للنقل الدولى، وتعمل فى اللوجستيك، والشركة المصرية للناقلات المتخصصة فى إدارة وتشغيل السفن، وشركة لاوماير (LAUMAYER) وتعمل فى نشاط توريد قطع غيار المصانع والبواخر ومحطات الطاقة وجاتكون (GATCON) فى مجال الصناعة بالشراكة بين مصر وألمانيا.

وحول نشاط مجموعة شركات إبرامار فى مصر قال مؤمن إن المجموعة تعمل فى كل المجالات والأنشطة البحرية واللوجستية، وواحدة من أكبر ناقلى القمح لمصر، وغيرها من دول العالم.

وأضاف أن العالم يتجه إلى النقل متعدد الوسائط، وبالتالى سيتم الاستفادة من الأنفاق والكبارى التى تقوم مصر بتنفيذها حاليًّا، والاهتمام بتوفير ظهير للموانئ البحرية التى ستقوم عليها الأنشطة اللوجستية وخدمات القيمة المضافة، فعلى سبيل المثال الخط البرى بين الصين وهامبورج ونقل البضائع بالسكة الحديد استطاع أن ينقل البضائع بين البلدين فى خلال 8 أيام، وهو ما يؤكد اتجاه العالم للنقل المتعدد الوسائط، وعدم الاعتماد على الممرات البحرية بشكل وحيد.

وذكر أن هشام عرفات، وزير النقل، يولى اهتماما واسعا بمشروعات السكك الحديدية، وتطوير وتعظيم دورها فى نقل البضائع، بدلا من الاعتماد على النقل البحرى والبرى بما يتوافق مع الاتجاه العالمى فى هذا السياق.