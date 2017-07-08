إبداع الإسكندرية يعرض صوت فكرة.. الأسبوع المقبل

هبة حامديستضيف مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية، حفل "صوت فكرة"، يوم 11 يوليو المقبل."صوت فكرة" فرقة مصرية مستقلة تأسست بالإسكندرية عام 2014 بقيادة المايسترو فتحي عادل، وتقدم موسيقي عربية تعتمد بشكل رئيسي على المزج بين أنواع الموسيقى المختلفة.وقدمت صوت فكرة العديد من العروض في الإسكندرية والق

هبة حامد يستضيف مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية، حفل “صوت فكرة”، يوم 11 يوليو المقبل. “صوت فكرة” فرقة مصرية مستقلة تأسست بالإسكندرية عام 2014 بقيادة المايسترو فتحي عادل، وتقدم موسيقي عربية تعتمد بشكل رئيسي على المزج بين أنواع الموسيقى المختلفة. وقدمت صوت فكرة العديد من العروض في الإسكندرية والقاهرة، منها حفلات بمركز الحرية للإبداع، وحفلة علي مسرح ساقية الصاوي بالقاهرة.