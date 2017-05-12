إبداعات خليفة الشعرية على المسرح الصغير بالأوبرا

ولاء البري:

يقام فى السابعة مساء الأربعاء 17 مايو على المسرح الصغير أمسية للشاعر الدكتور عصام خليفة يلقى خلالها نخبة مختارة من أهم وأحدث إبداعاته التى تتنوع بين الرومانسية والوطنية وتقدمها الإعلامية برين شوقى شامخ ويتخللها فقرات موسيقية لعازفة الهارب ياسمين الحربى ومجموعتها الموسيقية. ويأتي ذلك فى إطار النشاط الثقافى والفكرى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية.