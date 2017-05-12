إبداعات خليفة الشعرية على المسرح الصغير بالأوبرا
ولاء البري: يقام فى السابعة مساء الأربعاء 17 مايو على المسرح الصغير أمسية للشاعر الدكتور عصام خليفة يلقى خلالها نخبة مختارة من أهم وأحدث إبداعاته التى تتنوع بين الرومانسية والوطنية وتقدمها الإعلامية برين شوقى شامخ ويتخللها فقرات موسيقية لعازفة الهارب ياسمين الحربى ومجموعتها الموسيقية
ولاء البري:
يقام فى السابعة مساء الأربعاء 17 مايو على المسرح الصغير أمسية للشاعر الدكتور عصام خليفة يلقى خلالها نخبة مختارة من أهم وأحدث إبداعاته التى تتنوع بين الرومانسية والوطنية وتقدمها الإعلامية برين شوقى شامخ ويتخللها فقرات موسيقية لعازفة الهارب ياسمين الحربى ومجموعتها الموسيقية.
ويأتي ذلك فى إطار النشاط الثقافى والفكرى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية.
الجدير بالذكر أن الشاعر عصام خليفة حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة ودبلوم الدراسات العليا فى إدارة الموارد البشرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وماجستير إدارة الأعمال من جامعة ويلز بلندن، نال عدة جوائز فى مجال الشعر ومثّل مصر فى العديد من المؤتمرات كما قدم العديد من الأمسيات الشعرية بالدول العربية والولايات المتحدة و كندا ، صدر له خمسة دواوين هى نامى بظلى ، جواز مرورى الأخضر ، شرقية القسمات ، البنت القصيدة ، فى ساحة التحرير والأرض بالإضافة إلى العديد من المؤلفات العلمية باللغتين العربية والإنجليزية، عضو اتحاد كتاب مصر وغرفة تنمية الموارد البشرية المصرية.
نشر له العديد من القصائد والمقالات فى عدد من الصحف الأجنبية والعربية، حصل على المركز الثاني في مسابقة أمير الشعراء التى تعد أكبر مسابقة متخصصة فى العالم العربي خلال دورتها السادسة بأبوظبي عن قصيدته “لا تسأل الجوزاء”.