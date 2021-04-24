لايف

إبادة الأرمن عام 1915 على يد العثمانيين تحظى باعتراف الرئيس بايدن

ستزيد هذه الخطوة من تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا
أيمن عزام 10:07 م, السبت, 24 أبريل 21 10:07 م, السبت, 24 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حظيت إبادة الأرمن عام 2015 بإعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم (السبت)، إذ أقر بأن جرائم القتل الجماعي ضد الأرمن قبل أكثر من قرن من الزمان “إبادة جماعية”، وهي خطوة يمكن أن تزيد من تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا.

إبادة الأرمن عام 2015

    وفي بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم السبت الذي يوافق يوم تذكار الإبادة الجماعية للأرمن، قال بايدن إن “الشعب الأمريكي اليوم يكرم كل الأرمن الذين لقوا حتفهم في الإبادة الجماعية التي بدأت قبل 106 أعوام”.

اقرأ أيضا  افتتاح قبة ضريح الإمام الشافعي عقب ترميم بتكلفة أكثر من 22 مليون جنيه (صور)

    وأشار بقوله “لا نفعل ذلك لإلقاء اللوم، ولكن لضمان عدم تكرار ما حدث”.

    ويعد بايدن أول رئيس أمريكي يستخدم مصطلح “إبادة جماعية” في وصف جرائم القتل الجماعي ضد الأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية، مخالفا بذلك أسلافه الذين لم يرغبوا في تقويض العلاقات مع تركيا. وفي عام 2019، مررت غرفتا الكونجرس قرارات تعترف بالفظائع على أنها “إبادة جماعية”.

اقرأ أيضا  218 مليون شخص بالولايات المتحدة تلقوا جرعة أو اثنتين من لقاحات «كورونا»

    وربما تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة تعقيد العلاقات المتوترة بالفعل بين واشنطن وأنقرة، على خلفية شراء تركيا أنظمة الدفاع الجوي الروسية (اس-400)، وعلى خلفية قضايا إقليمية أخرى، مثل سوريا وشرق المتوسط.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

ضبط 33 طن مخلل فاسد بمصنع غير مرخص في الجيزة

أماني عوض 10:07 م, السبت, 24 أبريل 21

«داخل فنطاس مخبأ في حمولة تبن».. ضبط 1.5 طن سولار مسروقة من خط بترول

أماني عوض 9:57 م, السبت, 24 أبريل 21

القبض على طالبين لإلقائهما لعبة نارية في وجه آخر بالجيزة

أماني عوض 9:38 م, السبت, 24 أبريل 21

بكفر الشيخ والدقهلية.. ضبط تلاعب في صرف سلع التموين وتقاضي معاش بدون أحقية

أماني عوض 9:26 م, السبت, 24 أبريل 21

شيخ الأزهر : الشريعة الإسلامية قادت مجتمعات متابينة كونها مبنية على تكاليف ثابتة للعبادات والأخلاق

المال - خاص 8:50 م, السبت, 24 أبريل 21

«الأعلى للجامعات» يوجه بالاستعداد لزيادة السعات الاستيعابية لمستشفيات العزل الجامعية

جهاد سالم 7:27 م, السبت, 24 أبريل 21