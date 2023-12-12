بإجمالي 52 مليون جنيه.. «يونيدو» تدعم 19 مشروعًا بمصر

قال باتريك جون جلبيرت، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة يونيدو بمصر، إن المنظمة تدعم 19 مشروعًا على المستوى الوطني، بإجمالي 52 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال أولى أيام المعرض الدولي Food Africa المقام بالقاهرة، على مدار ثلاثة أيام، حتى الرابع عشر من الشهر الجاري.

وأضاف جلبيرت، أن المنظمة دعمت إلى الآن 150 مؤسسة إقليميًا، بمصر والأردن ولبنان والمغرب والجزائر وتونس.

وبيّن أن المنظمة تدعم 35 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ، لمشاركتها في هدف توفير الغذاء وإنتاج مخرجات ذات جودة عالية.

وأشار إلى المنظمة تدعم حاليًا ببرنامج خاص القيم الخاصة بالطماطم، لتعزيز القيمة الإنتاجية بمصر مبدئيًا.

وأوضح أن المنظمة تخطط لإنشاء مركز فني في الأنشطة الزراعية بمصر، لخدمتها، والتدرج إلى مساعدة البلدان الأخرى، مشيرًا إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” تتعاون مع القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مصر مشروع “النمو الأخضر” الذي يسهم في دعم التنمية الصناعية والتجارية.

ويذكر أن، Food Africa أكبر معرض تجاري دولي في القارة الأفريقية، متخصص في الصناعات الغذائية والزراعية، للجمع بين الشكل المبتكر للعرض والتواصل، كمنصة فريدة للوصول إلى السوق المصرية الضخمة والصناعة الزراعية المزدهرة في أفريقيا، والفرص الزراعية الكبرى في مصر وأفريقيا.