أ ش أ: صفقة بقيمة 80 مليون دولار لإرسال لحوم إثيوبية لمصر

متابعاتوقعت شركتا “الفوز تريدينج” عن الجانب الإثيوبي و (ترست جروب) عن الجانب المصري اليوم الخميس في أديس أبابا علي عقود تصدير اللحوم الإثيوبية إلي مصر، في إطار صفقة كبري تبلغ قيمتها حوالي 80 مليون دولار بواقع تصدير أربعة آلاف رأس من العجول وألفي جمل شهريا ولمدة سنتين. وفق ما نقل

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وقعت شركتا “الفوز تريدينج” عن الجانب الإثيوبي و (ترست جروب) عن الجانب المصري اليوم الخميس في أديس أبابا علي عقود تصدير اللحوم الإثيوبية إلي مصر، في إطار صفقة كبري تبلغ قيمتها حوالي 80 مليون دولار بواقع تصدير أربعة آلاف رأس من العجول وألفي جمل شهريا ولمدة سنتين. وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط

يأتي ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون التجاري بين مصر وإثيوبيا ، ورغبة من رجال الأعمال في إضفاء الطابع التعاوني بين البلدين وتفعيل العلاقات علي المستويين التجاري والاقتصادي.

وشهد مراسم التوقيع علي العقود وزير الزراعة الإثيوبي ، وبحضور السفير أبو بكر حفني محمود سفير جمهورية مصر العربية بأديس أبابا الذي رحب بهذا التحرك من قبل رجال الأعمال في البلدين ، موضحا أن هذه الصفقة تأتي اتساقا مع أعمال اللجنة العليا المشتركة الأولي التي عقدت بالقاهرة علي مستوى القمة في يناير 2018 ، وعقد خلالها اجتماع موسع ضم رئيس الوزراء الإثيوبي وعدد كبير من رجال الأعمال ، حيث تم الاتفاق علي أهمية تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري بين الدولتين.

وعلي صعيد متصل ، استقبل اليوم السفير أحمد أبو خضره رئيس مجلس إدارة شركة (ترست جروب) ، الطرف المصري في الصفقة ، حيث تناول اللقاء وجهات النظر حول كيفية تعزيز سبل التعاون التجاري ، بما يصب في صالح كافة الأطراف ، وأشاد السفير بتحركات رجال الأعمال المصريين ورغبتهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأكد استعداده الكامل في المساعدة علي إزالة أية عقبات قد تقف حائلا أمام رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في إثيوبيا ، مشيراk إلي تطلعه إلي تنفيذ نتائج اجتماع رئيس الوزراء الإثيوبي مع عدد من رجال الأعمال علي هامش القمة المشتركة في يناير 2018 ، والتي دعا خلالها رئيس الوزراء الإثيوبي إلي ضرورة عقد اجتماع لمجلس رجال الأعمال المصري ` الأثيوبي خلال العام الجاري في أديس أبابا.