السيطرة على حريق ضخم بمديرية أمن الإسماعيلية

اندلع حريق ضخم صباح اليوم الإثنين، التهم مديرية أمن الإسماعيلية ، وهرعت وحدات من الحماية المدنية والقوات المسلحة للمشاركة في عمليات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق، فيما تقوم وحدات الحماية المدنية بعمليات التبريد حاليًا.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزارة الصحة والسكان أعلنت رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم الإثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبد الغفار، الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدًا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

وأشار عبد الغفار إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ 12 مصابًا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتا حروق، مشيرًا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية، ويجري المتابعة.