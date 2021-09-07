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أ ش أ: الرقابة المالية تتجه لزيادة زمن جلسة تداولات البورصة لتبدأ 9.30 صباحا

بدلا من العاشرة صباحا وأن يكون الإغلاق فى الثانية والنصف ظهرا.
المال - خاص 12:06 ص, الأربعاء, 8 سبتمبر 21 12:06 ص, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

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قالت مصادر فى هيئة الرقابة المالية إن الهيئة ترحب بمقترح تقدمت به اللجنة الاستشارية لسوق المال لزيادة زمن جلسة التداول في البورصة المصرية لمدة نصف ساعة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المصادر أنه وفق المقترح تبدأ التعاملات فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا بدلا من العاشرة صباحا وأن يكون الاغلاق فى الثانية والنصف ظهرا.

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وأضافت المصادر، عقب اجتماع عقد ظهر الثلاثاء، برئاسة الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة بحضور محمد فريد رئيس البورصة المصرية ونائبه أحمد عبدالرحمن لمناقشة الآليات الجديدة للتداول بالبورصة الثلاثاء، أن الهيئة تتجه للموافقة على هذا المقترح.

وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عدة مقترحات منها رفع الحد الأدنى لتغيير سعر الإقفال المتحرك للسهم إلى 250 ألفا بدلا من 100 ألف جنيه، ووضع معايير إضافية لحساب سعر الاقفال بجلسة المزايدة.

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بقلم المال - خاص

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