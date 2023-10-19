أڤيڤا تحصل على مكانة كفاءة الطاقة من أمازون

أعلنت شركة أڤيڤا، الرائدة عالميًا في البرمجيات الصناعية، عن تحقيقها للقب كفاءة الطاقة من أمازون ويب سيرفسز AWS، والذي يعدّ تقديرًا لخبرات الشركة في مساعدة العملاء على الاستفادة من التقنيات السحابية التي توفرها أمازون ويب سيرفسز في تحوّل الأنظمة الصناعية المعقدة، وتسريع الانتقال نحو مستقبل مستدام للطاقة.

تعتبر أڤيڤا واحدة من سبع شركات فقط تحمل هذا اللقب للطاقات الجديدة، من بين أكثر من 7,000 شريك مسجّل لأمازون ويب سيرفسز.

في هذا السياق، قال بري ديلون، النائب الأول للرئيس لشؤون الشركات وتطوير الأعمال لدى أڤيڤا: “تعمل أڤيڤا وأمازون ويب سيرفسز معًا من أجل تمكين التحول في القطاع الصناعي عبر تقديم حلول البرمجيات المبتكرة والمتميزة التي تسرّع انتقال الطاقة”.

ويشير إلى الحصول على مكانة كفاءة الطاقة من أمازون ويب سيرفسز إلى أهمية الدمج بين المرونة والابتكار والنطاق الواسع من الخدمات، إلى جانب مجموعة أڤيڤا المتنوعة من حلول البرمجيات الصناعية، في تمكين المؤسسات من تحقيق مزيد من الترابط والمرونة والقدرة على الصمود في طريقها نحو مستقبل الانبعاثات الكربونية المنخفضة.

ويمثل الحصول على لقب كفاءة الطاقة من أمازون ويب سيرفسز تأكيدًا على نجاح أڤيڤا في تطوير الحلول الفعالة في جميع أجزاء سلسلة القيمة – من مرحلة التصميم والبناء وصولًا إلى عمليات الأصول وتحسين الإنتاج، وحتى حلول الطاقة الجديدة. وللحصول على هذا التصنيف، يخضع شركاء أمازون ويب سيرفسز لعملية صارمة من التحقق التقني وتدقيق المرجعية لدى العملاء.