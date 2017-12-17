أي هوم تنجح في تسويق أكثر من 40% من مشروعاتها العقارية

محمود زكيقال هاشم القاضي مدير القطاع التجاري بشركة أي هوم للإستثمار العقاري أن الشركة نجحت في تسويق 40% من مشروعاتها العقاريه بالعديد من المشروعات بالقاهرة الجديدة حييث أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروعات عقارية بأكثر من منطقة في بيت الوطن والأندلس، بالإضافة إلى ميني كمبوند الصرح 2 ومصر الجديدة،وأضاف

محمود زكي

قال هاشم القاضي مدير القطاع التجاري بشركة أي هوم للإستثمار العقاري أن الشركة نجحت في تسويق 40% من مشروعاتها العقاريه بالعديد من المشروعات بالقاهرة الجديدة حييث أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروعات عقارية بأكثر من منطقة في بيت الوطن والأندلس، بالإضافة إلى ميني كمبوند الصرح 2 ومصر الجديدة،

وأضاف أن المشروعات تتمثل في تنفيذ عمارات منفصلة بتلك المناطق، بالإضافة إلى ميني كمبوند، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروعات التي تنفذها الشركة تتجاوز مليار جنيه.

وأوضح أن الشركة تستعد لطلاق مشروع عقاري كبير في دولة جورجيا على مساحة عشرة أفدنه وذلك بالشراكة مع إحدى شركات التطوير العقاري الجورجية حيث تقوم الشركة بإعداد التصميمات الخاصة بالمشروع

وأضاف أن مشروعات بيت الوطن تبدأ بمساحات 169 مترًا مربعًا للوحدة وتصل إلى 232 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى أن التسليم في منطقة بيت الوطن يبدأ في 2020.

وأشار إلى أن أسعار المتر في المشروعات تبدأ من 6200 جنيه ويتمتع مشروعات بيت الوطن كاميرات أمن وحراسة بالإضافة إلى بوابات جراج إلكترونية ودش مركزي، مؤكدًا أن بيت الوطن يقع في منطقة مميزة بالقرب من الرحاب ومدينتي، وهو ما يجعلها فرصة مميزة للاستثمار.

ولفت إلى أنه بالنسبة لمشروعات منطقة الأندلس فإن المساحات تبدأ من 127 مترًا مربعًا إلى 167 مترًا مربعًا، ويتميز المشروع بتسليم الوحدة بتشطيبات ألترا مودرن، بالإضافة إلى عدد من الخدمات التي تلبي رغبات العميل واحتياجاته داخل الوحدة.

وأكد أن مينى كمبوند الصرح 2 والذي يقع في منطقة اللوتس الشمالية بالقاهرة الجديدة حيث تتراوح المساحات في الكمبوند من 127 مترًا مربعًا إلى 167 مترًا حيث بيدأ سعر المتر 8000 آلاف جنيه.

ولفت إلى أن الكمبوند يتمتع بوجود حمام سباحة وناد صحي وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى مشروع جديد في مصر الجديدة والتي تتراوح المساحات فيه من 195 مترًا إلى 250 مترًا مربعًا.

وشدد على أن الشركة تعتمد في طرق السداد على تقديم تسهيلات مختلفة للعملاء، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من طريق للسداد يختار العميل منها ما يناسبه.

وتابع أن القرارات الاقتصادية الأخيرة أسهمت في زيادة أسعار مواد البناء بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن طن الحديد قفز بنسبة تتجاوز 120%، بالإضافة إلى أن أسعار طن الأسمنت وصلت إلى أكثر من 900جنيه للطن .

وأشار إلى أن كل هذا أسهم في زيادة أسعار الوحدات، بالإضافة إلى المواد المستخدمة في عملية التشطيب والوجهات والتي ارتفعت بطريقة جنونية، إذ إن أغلب تلك المواد يتم استيرادها من الخارج ومع أزمة الدولار ارتفعت بهذه الطريقة.

ولفت إلى أن الشركة تعمل في مجال التطوير العقاري منذ عدة سنوات نفذت خلالها عددًا من المشروعات في عدد من المدن الجديدة، وبالأخص القاهرة الجديدة بشكل عام.