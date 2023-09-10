«أي تاكس» تشارك البورصة في الرعاية البلاتينية للمؤتمر العربي للادخار (رابط)

وقعت شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية “إي تاكس”، شراكة الرعاية البلاتينية للمؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية، بفندق سانت ريجيس، بالقاهرة، من العاشر حتى الثاني عشر من أكتوبر 2023 بالشراكة مع البنك المركزي المصري، ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، وهيئتي الرقابة المالية، والبريد، والبورصة المصرية، ضمن إستراتيجتها للدعم والمساهمة في التحول الرقمي والشمول المالي لمختلف القطاعات، تحت عنوان “بناء الاستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين” بمشاركة رسمية وأهلية واسعة، لمناقشة الشمول المالي والتأميني والاستثماري في مصر والمنطقة العربية.

وصرح إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة “إي تاكس” أن هناك جهودًا مكثفة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي بمصر في السنوات الأخيرة، ومن أهمها تطوير المنظومة الضريبية الإلكترونية الحالية والارتقاء بالإدارة الضريبية، بما يعزز الحصيلة الضريبية والتيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية عبر اتباع أحدث الوسائل الإلكترونية.

وأضاف أن شركته تسعى نحو إدارة ضريبية على أعلى مستوى تعتمد على التكنولوجيا، بما يُؤدي إلى تبسيط الإجراءات وميكنتها، والتيسير على الممولين أو المكلفين، على النحو الذي يضمن خلق منظومة ضريبية حديثة وخلق مناخ متميز للاستثمار.

وصرح إبراهيم خليل، الرئيس التنفيذي لشركة “فينتك روبوز” أن الحدث يعتبر فرصة سانحة لجهات التنظيم المالي وقادة الصناعة المالية والأكاديميين وصانعي السياسات لمناقشة احتياجات التثقيف المالي الحالية، وبرامج الشمول المالي والأولويات في ذلك الصدد.

وأضاف أن المؤتمر يأتي في إطار حرص الدول العربية على أن تكون رائدة في مجال الصيرفة والمدفوعات الرقمية والشمول المالي للمواطنين باعتباره أحد ركائز النمو، والخطوات التي تتخذها الحكومات العربية جاهدة نحو التحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الإصلاح الاقتصادي من أجل دمج غير الرسمي منه للأفراد والمؤسسات داخل الهياكل الرسمية للدولة، ما يساعد في تحسن مستوى المعيشة وانخفاض معدلات الفقر ورفع الإنتاجية وضمان النمو والازدهار، وتحقيق الاستقرار المالي.

ويتناول المؤتمر موضوعات الأسباب الموجبة للتثقيف المالي، والتوعية المالية كجزء من تصميم المنظومات المالية، وحماية المستهلك المالي، والإقراض والاقتراض، واتخاذ قرارات مالية مستنيرة، والمعرفة التأمينية للأسرة، والتكنولوجيا المالية للإدماج والاقتصاد الرقمي، والتضخم وما يعنيه للأسرة، ومنتجات الادخار والحماية، كيفية الاستثمار في البورصة ومنتجات الاستثمار، والتمكين المالي للشباب والمرأة، ودور مؤسسات التمويل والتأمين متناهي الصغر.

وتركز مناقشات المؤتمر على ملامح الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتثقيف المالي في جمهورية مصر العربية والتجارب الوطنية والمؤسسية الناجحة لعدد من البلدان والمؤسسات لتحسين مستوى الثقافة المالية والشمول المالي حول العالم وسبل تعزيزه محليًا في المنطقة العربية.

ويحتضن المؤتمر معرضًا رقميًا للحلول المالية لإطلاع المشاركين على مختلف المنصات الرقمية المستخدمة للخدمات المالية، بما في ذلك المدفوعات والاستثمار والتأمين والخدمات الرقمية الحكومية.

وينظم المؤتمر “فينتك روبوز”، الشركة البحرينية لتزويد الحلول الرقمية للادخار والاستثمار والمتخصصة في تنظيم المؤتمرات المالية للأسواق العربية.

ويشارك الاتحاد العربي للتأمين في رعاية المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية، بمشاركة رسمية وأهلية واسعة تشمل صانعي السياسات والجهات الرقابية ومسئولي الشمول المالي، ومقدمي الخدمات المالية، بالإضافة إلى مؤسسات الحماية الاجتماعية ومؤسسات تمكين الشباب والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية والمهنية.

كما يأتي المؤتمر تحت رعاية الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين والاتحاد العماني للتأمين والمعهد المغربي للثقافة المالية والاتحاد المصري للفينتك والاتحاد المصري للقوى البشرية.

ويمكن التسجيل للمؤتمر مجانًا عبر الرابط التالي:

https://fintechrobos.com/product/arab-savings-financial-literacy-conference-2023/