أيون إينوفيشن تقدم منظومة المفاتيح الذكية الموفرة بالشراكة مع مصنعيين محليين

تسعى AION Innovations العاملة في مجال حلول انظمة المنازل الذكية، لتقديم منظومة المفاتيح الذكية الموفرة بالتعاون مع مصنعين محليين.

قال هشام محمد مدير شركة AION Innovations ان شركته تسعى للعمل على تزويد السوق المصرية بمجموعة من الحلول الرقمية للعمل على توفير الكهرباء، موضحا ان المنتجات التي تقدمها الشركة توفر في استهلاك الكهرباء بنسبة تصل الى نحو 30%.

ولفت الى ان منتجات الشركة تصل بها نسبة المكون المحلي الى نحو 70%، موضحا ان الشركة تقوم بتصنيع كل منتجاتها محليا بنسبة تصنيع تصل الي 100%.

وأوضح هشام في تصريحات خاصة لـ “المال” أن شركته تسعى للعمل على افتتاح مصنع للعمل على تعميق التصنيع المحلي، متوقعا أن يتم الانتهاء من إجراءات المصنع بنهاية عام 2022.

وأضاف أن شركته تقدم مجموعة من حلول الانظمة الذكية الموفرة للمستهلكين، منها مفاتيح الكهرباء الذكية والتي تتيح للعميل فتح وغلق كل اجهزة منزلة داخل او خارج المنزل من اي مكان في العالم عن طريق فقط استبدال مفاتيح الاناره التقليدية بمفاتيح الشركة الذكية ، وهذا يتم من خلال نظام تقدمه الشركة للعميل عبر تطبيق الهواتف الذكية.

ولفت هشام إلى أن الشركة تخوض جولة تمولية مع صناديق استثمارية محلية، تسعى من خلالها للعمل على جمع تمويل يصل إلى نحو 12 مليون جنيه، موضحا أن الشركة سوف تخطط لتسخير مبلغ التمويل في التوسعات المحلية وتزويد قاعدة عملائها.

يشار إلى أن AION Innovations، قد اغلقت جولة تمويلية بمشاركة flat6labs وقد حصلت بموجبها على مبلغ مليون جنيه ، وقد تم توجيه مبلغ التمويل في زيادة عدد منتجات الشركة.

وأضاف ان شركته قد اتمت شراكتين مع اثنان من اكبر المصنعيين المحليين لتقديم خدماتها لهم عن طريق توريد وتطوير وتصنيع مفاتيح واجهزة ذكية وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية التي تتحكم بهذه الأجهزة لهم.

يذكر أن شركة AION Innovations تعمل في مجال تطوير وتصنيع اجهزة التحكم الذكية لمجالي (أنظمة المرور الذكية و أنظمة البيوت الذكية) منذ عام 2017 وقد طورت بالفعل اكثر من 10 منتجات يتم العمل بها حتي الان في جميع انحاء الجمهورية.