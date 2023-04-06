«أيونيك 6» أفضل سيارة كهربائية فى العالم خلال 2023

أعلنت شركة هيونداي موتور اليوم الخميس أن سيارتها سيدان أيونيك 6 الكهربائية بالكامل قد اختيرت أفضل سيارة في العالم لعام 2023 في معرض نيويورك الدولي للسيارات، بحسب وكالة يونهاب.

هذه ثاني مرة تحصل شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية على اللقب، حيث فازت السيارة أيونيك 5 الكهربائية باللقب العام الماضي.

تم التصويت على الجائزة من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من 100 صحفي من 32 دولة.

وفازت أيونيك 6 أيضا بجائزة السيارة الكهربائية العالمية وجائزة تصميم سيارة عالمية.

وقال جانغ جاي-هون الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي موتور في بيان: “نحن سعداء بالحصول على هذا التكريم المرموق لعامين متتاليين، والذي يكرّم المواهب الهائلة والجهود التي يبذلها كل فرد في شركة هيونداي موتور لإطلاق سيارات كهربائية مثل أيونيك 6 إلى السوق”.

تعد أيونيك 6 ثاني طراز للشرطة مجهز بمنصة هيونداي موتور للسيارات الإلكترونية المسمى إي-جي إم بي، بعد أيونيك 5، التي أُطلقت أبريل من العام الماضي.

وتخطط هيونداي لإطلاق أيونيك 6 في السوق الأمريكية خلال النصف الأول من العام. كما تخطط لطرح 17 نموذج سيارات كهربائية تعمل بالبطارية بحلول 2030، بما يشمل ستة طرز من جينيسيس مع شركتها الأصغر كيا. ومن المقرر إطلاق 14 طرازا من هذا النوع بحلول 2027.

تبيع هيونداي سياراتها باسم العلامة التجارية هيونداي وعلامة جينيسيس المستقلة في الأسواق العالمية.