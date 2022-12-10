«أيونيك 5» هيونداي تحصل على لقب سيارة العام المستوردة في اليابان

أعلنت مجموعة هيونداي موتور أن سيارتها الكهربائية “أيونيك 5 ” فازت بلقب سيارة العام المستوردة في مسابقة العام 2022-2023 في اليابان التى نظمتها اللجنة التنفيذية الراعية للمسابقة، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت هيونداى إنه للمرة الأولى تم إدراج سيارة كورية لقائمة سيارات العام في اليابان.

بدأت مسابقة سيارات العام في اليابان عام 1980، حيث تختار أفضل 10 سيارات من بين السيارات الجديدة المطروحة في اليابان عبر التصويت من أعضاء لجنة التحكيم، من ثم تختار سيارة العام نتيجة لتقييم أدائها والتصويت النهائي.

وتقلدت سيارة أيونيك 5 المركز الأول متفوقة على منافساتها بي أم دبلويو أي أكس ورينجيروفر من لاندروفر وأركانا من رنو .

وصرحت اللجنة التنفيذية لمسابقة سيارة العام اليابانية حول سبب اختيار “أيونيك 5” أنها تتميز بتصميمات محسنة في الداخل ومظهرها الخارجي، وحصلت على تقديرات عالية في تقييم مسافة القيادة بشحنة واحدة وجودة القيادة الدراميتيكية وتسهيلات متعددة ومواصفات أمنية.