أيواساكي: الجايكا تعمل على تنمية التأمين متناهي الصغر في مصر

الشاذلي جمعة:أكد أكيهيرو أيواساكي، ممثل أول مكتب هيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا" فى مصر، أن التعاون بين الجايكا والهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر بدأ منذ عام 2015 لتطوير وتنمية نشاط التأمين متناهى الصغر وبناء قدرات الكوادر فى هذا القطاع الحيوى والهام لدعم الاقتصاد المصرى.وأضاف أيواسا

الشاذلي جمعة:

أكد أكيهيرو أيواساكي، ممثل أول مكتب هيئة التعاون الدولى اليابانية “الجايكا” فى مصر، أن التعاون بين الجايكا والهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر بدأ منذ عام 2015 لتطوير وتنمية نشاط التأمين متناهى الصغر وبناء قدرات الكوادر فى هذا القطاع الحيوى والهام لدعم الاقتصاد المصرى.

وأضاف أيواساكى خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية للتأمين متناهى الصغر، أن التأمين متناهى الصغر له دور مهم فى دعم الطبقات الفقيرة فى المجتمع وتوفير الحماية لهم من المخاطر التى تحيط بهم والعمل على زيادة دخولهم.

وأشاد بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار ضوابط تنظم التأمين متناهي الصغر في مصر والتي تتيح إمكان إصدار وتوزيع وثائقه الكترونيا، وحدد القرار فروع التأمين متناهي الصغر لتشمل تأمينات الأشخاص (الحياة) بجميع أنواعها، والحوادث الشخصية والتأمين الطبي طويل الأجل، وتشمل أيضاً تأمينات الممتلكات والمسؤوليات في جميع الفروع، عدا البترول والسيارات والطائرات والسفن (باستثناء مراكب الصيد) وأخطار النقل البرى والبحري والجوى.