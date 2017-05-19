أيهما تفضِّل.. نيسان قشقاي أم كيا سبورتاج؟

أحمد شوقيكشفت المقارنة بين مواصفات السيارتين نيسان قشقاي (الفئة الأعلى) وكيا سبورتاج (الفئة الأولى)، عن تشابه كبير بينهما رغم الفارق السعري الكبير بينهما، والذي يصل إلى 65 ألف جنيه لصالح "قشقاي" التي تُباع بـ405 آلاف جنيه، فيما تُباع "سبورتاج" الفئة الأولى بـ470 ألف جنيه.ورغم ذلك توجد بعض الاخ

أحمد شوقي

كشفت المقارنة بين مواصفات السيارتين نيسان قشقاي (الفئة الأعلى) وكيا سبورتاج (الفئة الأولى)، عن تشابه كبير بينهما رغم الفارق السعري الكبير بينهما، والذي يصل إلى 65 ألف جنيه لصالح “قشقاي” التي تُباع بـ405 آلاف جنيه، فيما تُباع “سبورتاج” الفئة الأولى بـ470 ألف جنيه.





ورغم ذلك توجد بعض الاختلافات بين السيارتين فـ”قشقاي” مزوَّدة بمحرِّك تيربو 1200، بقوة قصوى 117 حصانًا والعزم الأقصى إلى 190 نيوتن، وناقل حركة أوتوماتيك خماسي السرعات، ويقدر متوسط استهلاك البنزين بها بـ5,6 لتر/ 100 كم، كما تصل سَعة خزّان الوقود إلى 65 لترًا، كما أن السيارة مزوَّدة بخيارات غير متاحة في سيارة “كيا” مثل: الكراسي الكهربائية وإضاءة المصابيح زنون وإضاءة المصابيح الأمامية LED وفتحة سقف بانوراما وفرش جِلد وزرّ تشغيل وإيقاف المحرك.

في المقابل تتميز “سبورتاج” بسَعة شنطتها الخلفية، ومحرِّك تصل سَعته اللترية إلى 1600 سي سي يولد قوة 140 حصانًا، وعزم أقصى 168، كما تم تزويد السيارة بناقل حركة ستيبترونيك سداسي السرعات، فيما يُقدَّر متوسط استهلاك الوقود بـ6,8 لتر/ 100 كم، وتنخفض سَعة خزان الوقود إلى 58 لترًا.

وتتميز “قشقاي” بارتفاعها عن الأرض إذ يقدَّر بـ220 مم مقابل 163 مم لـ”سبورتاج”، كما تم تزويد الأولى بجنوط رياضية مقاس 19 مم، مقابل 16 مم للثانية.