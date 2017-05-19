أيهما تفضِّل.. نيسان قشقاي أم كيا سبورتاج؟

أحمد شوقي
المواصفات
نيسان قشقاي الفئة الأعلى
كيا سبورتاج الفئة الأولى
الوكيل
نيسان موتورز إيجيبت
المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT
السعر الرسمي بالألف جنيه
405
470
سعة المحرك
1200 تيربو
1600 سي سي
ناقل الحركة
أوتوماتيك
ستيبترونيك
عدد السرعات
5
6
عدد الاسطوانات
4
4
قوة المحرك
117
140
عزم المحرك
190
168
عدد المقاعد
5
5
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
5,6
6,8
سعة خزان الوقود (لتر)
65
58
نوع الوقود الذي ينصح به
92
92
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
لا يوجد
لا يوجد
كراسي كهربائية
يوجد
لا يوجد
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
يوجد
يوجد
عدد الأبواب
يوجد
يوجد
الارتفاع عن الأرض (مم)
220
163
نظام تنبيه ضد السرقة
لا يوجد
لا يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
مقاس الجنوط
19
16
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
لا يوجد
لا يوجد
مساحات خلفية
يوجد
يوجد
مرايات جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
طي المرايا الجانبية كهربائيًا
يوجد
يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح زنون
يوجد
لا يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
لا يوجد
لا يوجد
مصابيح امامية حساسة للإضاءة
يوجد
لا يوجد
إضاءة المصابيح الأمامية LED
يوجد
لا يوجد
إضاءة المصابيح الخلفية LED
لا يوجد
لا يوجد
سبويلر خلفي
لا يوجد
لا يوجد
النظام الصوتي
يوجد
يوجد
مشغل أقراص مدمجة CD
يوجد
يوجد
فتحة سقف.
بانوراما
لا يوجد
مساند رأس أمامية وخلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
يوجد
يوجد
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة
يوجد
يوجد
التحكم عن بعد في غلق وفتح الابواب
يوجد
يوجد
مدخل AUX
يوجد
يوجد
مدخل USB
يوجد
يوجد
بلوتوث
يوجد
يوجد
فرش جلد
يوجد
لا يوجد
زر تشغيل وإيقاف المحرك
يوجد
لا يوجد
كاميرا خلفية
لا يوجد
لا يوجد
مثبت سرعة
يوجد
يوجد
مساحة الشنطة الخلفية (لتر)
430
564
كشافات امامية حساسة للإضاءة
يوجد
لا يوجد
مخرج كهرباء
يوجد
لا يوجد