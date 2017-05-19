سيــارات

أيهما تفضِّل.. نيسان قشقاي أم كيا سبورتاج؟

أحمد شوقيكشفت المقارنة بين مواصفات السيارتين نيسان قشقاي (الفئة الأعلى) وكيا سبورتاج (الفئة الأولى)، عن تشابه كبير بينهما رغم الفارق السعري الكبير بينهما، والذي يصل إلى 65 ألف جنيه لصالح "قشقاي" التي تُباع بـ405 آلاف جنيه، فيما تُباع "سبورتاج" الفئة الأولى بـ470 ألف جنيه.ورغم ذلك توجد بعض الاخ
19 مايو، 2017 19 مايو، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد شوقي

كشفت المقارنة بين مواصفات السيارتين نيسان قشقاي (الفئة الأعلى) وكيا سبورتاج (الفئة الأولى)، عن تشابه كبير بينهما رغم الفارق السعري الكبير بينهما، والذي يصل إلى 65 ألف جنيه لصالح “قشقاي” التي تُباع بـ405 آلاف جنيه، فيما تُباع “سبورتاج” الفئة الأولى بـ470 ألف جنيه.

ورغم ذلك توجد بعض الاختلافات بين السيارتين فـ”قشقاي” مزوَّدة بمحرِّك تيربو 1200، بقوة قصوى 117 حصانًا والعزم الأقصى إلى 190 نيوتن، وناقل حركة أوتوماتيك خماسي السرعات، ويقدر متوسط استهلاك البنزين بها بـ5,6 لتر/ 100 كم، كما تصل سَعة خزّان الوقود إلى 65 لترًا، كما أن السيارة مزوَّدة بخيارات غير متاحة في سيارة “كيا” مثل: الكراسي الكهربائية وإضاءة المصابيح زنون وإضاءة المصابيح الأمامية LED وفتحة سقف بانوراما وفرش جِلد وزرّ تشغيل وإيقاف المحرك.

في المقابل تتميز “سبورتاج” بسَعة شنطتها الخلفية، ومحرِّك تصل سَعته اللترية إلى 1600 سي سي يولد قوة 140 حصانًا، وعزم أقصى 168، كما تم تزويد السيارة بناقل حركة ستيبترونيك سداسي السرعات، فيما يُقدَّر متوسط استهلاك الوقود بـ6,8 لتر/ 100 كم، وتنخفض سَعة خزان الوقود إلى 58 لترًا.

وتتميز “قشقاي” بارتفاعها عن الأرض إذ يقدَّر بـ220 مم مقابل 163 مم لـ”سبورتاج”، كما تم تزويد الأولى بجنوط رياضية مقاس 19 مم، مقابل 16 مم للثانية.

 

ويعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين:

المواصفات

نيسان قشقاي الفئة الأعلى

كيا سبورتاج الفئة الأولى

الوكيل

نيسان موتورز إيجيبت

المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT

السعر الرسمي بالألف جنيه

405

470

سعة المحرك

1200 تيربو

1600 سي سي

ناقل الحركة

أوتوماتيك

ستيبترونيك

عدد السرعات

5

6

عدد الاسطوانات

4

4

قوة المحرك

117

140

عزم المحرك

190

168

عدد المقاعد

5

5

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

5,6

6,8

سعة خزان الوقود (لتر)

65

58

نوع الوقود الذي ينصح به

92

92

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

لا يوجد

لا يوجد

كراسي كهربائية

يوجد

لا يوجد

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

يوجد

يوجد

عدد الأبواب

يوجد

يوجد

الارتفاع عن الأرض (مم)

220

163

نظام تنبيه ضد السرقة

لا يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

19

16

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

لا يوجد

لا يوجد

مساحات خلفية

يوجد

يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح امامية حساسة للإضاءة

يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

لا يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة CD

يوجد

يوجد

فتحة سقف.

بانوراما

لا يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

التحكم بالزجاج بلمسة واحدة

يوجد

يوجد

التحكم عن بعد في غلق وفتح الابواب

يوجد

يوجد

مدخل AUX

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

فرش جلد

يوجد

لا يوجد

زر تشغيل وإيقاف المحرك

يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

لا يوجد

مثبت سرعة

يوجد

يوجد

مساحة الشنطة الخلفية (لتر)

430

564

كشافات امامية حساسة للإضاءة

يوجد

لا يوجد

مخرج كهرباء

يوجد

لا يوجد


شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً

ADS Error Missing id parameter!