سيــارات

أيهما تفضل.. مازدا 2 أم تويوتا ياريس؟

المال - خاص: تصنف السيارتان مازدا 2 وتويوتا ياريس ضمن فئة السيارات الملاكي صغيرة الحجم، وتنتميان أيضًا لفئة السيارات الهاتشباك، فيما يلي مقارنة بين أهم المواصفات الفنية للسيارتين اللتين يصل فارق السعر بينهما إلى 26.5 ألف جنيه. المواصفات