أيهما تفضل.. مازدا 2 أم تويوتا ياريس؟

المال – خاص:
تصنف السيارتان مازدا 2 وتويوتا ياريس ضمن فئة السيارات الملاكي صغيرة الحجم، وتنتميان أيضًا لفئة السيارات الهاتشباك، فيما يلي مقارنة بين أهم المواصفات الفنية للسيارتين اللتين يصل فارق السعر بينهما إلى 26.5 ألف جنيه.
المواصفات
مازد 2 A/T H/B
تويوتا ياريس A/T F/O H/B
الوكيل
جي بي اوتو غبور
تويوتا إيجيبت
السعر الرسمي بالألف جنيه
291.5
318
سعة المحرك
1500
1496
ناقل الحركة
أوتوماتيك
أوتوماتيك
عدد السرعات
6
6
عدد الاسطوانات
4
4
قوة المحرك
139
136
عزم المحرك
108
110
التسارع من 0- 100 كم/ ساعة
8.7
11
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
5
5
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
5.6
5.9
سعة خزان الوقود (لتر)
44
42
نوع الوقود الذي ينصح به
92
92
الارتفاع عن الأرض
150
135
السرعة القصوى
185
175
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
يوجد
كراسي كهربائية
لا يوجد
لا يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
لا يوجد
لا يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
يوجد
نظام تنبيه ضد السرقة
يوجد
لا يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
مقاس الجنوط الرياضية
16
15
فوانيس ضباب أمامية
لا يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
لا يوجد
يوجد
مساحات خلفية
يوجد
يوجد
مرايات جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
طي المرايا الجانبية كهربائيًا
لا يوجد
لا يوجد
إضاءة المصابيح زنون
لا يوجد
لا يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
لا يوجد
لا يوجد
مصابيح امامية حساسة للإضاءة
لا يوجد
لا يوجد
إضاءة المصابيح الأمامية LED
لا يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الخلفية LED
لا يوجد
يوجد
سبويلر خلفي
لا يوجد
لا يوجد
النظام الذكي لركن السيارة
يوجد
لا يوجد
النظام الصوتي
يوجد
يوجد
مشغل أقراص مدمجة CD
يوجد
يوجد
مدخل AUX
يوجد
يوجد
مدخل USB
يوجد
يوجد
بلوتوث
يوجد
يوجد
مساند رأس أمامية وخلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
يوجد
يوجد
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة
لا يوجد
يوجد
التحكم عن بعد في غلق وفتح الابواب
يوجد
يوجد
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
يوجد
يوجد
فرش جلد
لا يوجد
يوجد
زر تشغيل وإيقاف المحرك
يوجد
لا يوجد
فتحة سقف
لا يوجد
لا يوجد
فتحة سقف كهربائية
لا يوجد
لا يوجد
كاميرا خلفية
لا يوجد
لا يوجد
كمبيوتر رحلات
يوجد
يوجد
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
إلكتروني
عجلة القيادة يمكن التحكم بها
يوجد
يوجد
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
لا يوجد
يوجد
مثبت سرعة
لا يوجد
لا يوجد
عجلة القيادة من الجلد
لا يوجد
يوجد
ناقل الحركة من الجلد
لا يوجد
لا يوجد
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية والخلفية
يوجد
يوجد
ولاعة وطفاية سجائر متحركة
يوجد
يوجد
قفل مركزي للأبواب