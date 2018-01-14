سيــارات

أيهما تفضل.. مازدا 2 أم تويوتا ياريس؟

المال - خاص: تصنف السيارتان مازدا 2 وتويوتا ياريس ضمن فئة السيارات الملاكي صغيرة الحجم، وتنتميان أيضًا لفئة السيارات الهاتشباك، فيما يلي مقارنة بين أهم المواصفات الفنية للسيارتين اللتين يصل فارق السعر بينهما إلى 26.5 ألف جنيه. المواصفات
14 يناير، 2018 14 يناير، 2018

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المال – خاص:

تصنف السيارتان مازدا 2 وتويوتا ياريس ضمن فئة السيارات الملاكي صغيرة الحجم، وتنتميان أيضًا لفئة السيارات الهاتشباك، فيما يلي مقارنة بين أهم المواصفات الفنية للسيارتين اللتين يصل فارق السعر بينهما إلى 26.5 ألف جنيه.

المواصفات

مازد   A/T H/B

تويوتا ياريس   A/T F/O H/B

الوكيل

جي بي اوتو غبور

تويوتا إيجيبت

السعر الرسمي بالألف جنيه

291.5

318

سعة المحرك

1500

1496

ناقل الحركة

أوتوماتيك

أوتوماتيك

عدد السرعات

6

6

عدد الاسطوانات

4

4

قوة المحرك

139

136

عزم المحرك

108

110

التسارع من 0- 100 كم/ ساعة

8.7

11

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

5.6

5.9

سعة خزان الوقود (لتر)

44

42

نوع الوقود الذي ينصح به

92

92

الارتفاع عن الأرض

150

135

السرعة القصوى

185

175

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

لا يوجد

لا يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط  الرياضية

16

15

فوانيس ضباب أمامية

لا يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

لا يوجد

يوجد

مساحات خلفية

يوجد

يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

لا يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح امامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

لا يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

لا يوجد

يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الذكي لركن السيارة

يوجد

لا يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة CD

يوجد

يوجد

مدخل AUX

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

التحكم بالزجاج بلمسة واحدة

لا يوجد

يوجد

التحكم عن بعد في غلق وفتح الابواب

يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

يوجد

فرش جلد

لا يوجد

يوجد

زر تشغيل وإيقاف المحرك

يوجد

لا يوجد

فتحة سقف

لا يوجد

لا يوجد

فتحة سقف كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

لا يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة القيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

لا يوجد

يوجد

مثبت سرعة

لا يوجد

لا يوجد

عجلة القيادة من الجلد

لا يوجد

يوجد

ناقل الحركة من الجلد

لا يوجد

لا يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الأمامية والخلفية

يوجد

يوجد

ولاعة وطفاية سجائر متحركة

يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

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