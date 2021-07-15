أيهما أكثر ربحية المطور الصناعي أم العقاري؟.. العضو المنتدب لـ«الشرقيون للمشروعات» يجيب

قال سامح عطية، العضو المنتدب لشركة الشرقيون للمشروعات الصناعية، إن معدل العائد على الاستثمار في مجال التطوير الصناعي يتراوح ما بين 20- 25% على حسب الفترة الزمنية المستغرقة في أعمال التطوير.

وأوضح عطية أن بعض المطوريين يضعون برامج تتراوح مدتها مابين 3و5 سنوات (وهو قصير الأجل) وثم البدء في مشروع آخر، وهذا النوع يحقق ربحية أقل لأنه يتطلب ضخ استثمارات أكبر وبهدف تنفيذ أكثر من مشروع بينما البعض الآخر يستغرق فترات زمنية أطول ويعتمد فيها على تحسن البنية التحتية في المناطق المحيطة، وبالتالي يتحمل عبء أقل في التجهيز وبأسعار أعلي في التطوير.

جاء ذلك في سياق الرد على استفسار أيهما أكثر ربحية المطور الصناعي أم العقاري أثناء استضافته في برنامج «CEO Level» الذى يقدمه الكاتب الصحفي حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال وتم بثه اليوم الخميس، عبر قناة «المال تى فى» على اليوتيوب، ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعى.

في البداية، قال عطيه إن مهمة المطورين الصناعيين أصعب من العقاريين لأنهم يحتاجون لتمويل أكبر في أعمال الترفيق وتجهيز الأرض في حين تدبر معظم الشركات العقارية تمويلها من الدفعات المقدمة وحجوزات الوحدات السكنية.

وتابع عطية أن إقناع المستثمر للحصول على قطعة أرض وإقامة مشروع أصعب أيضا في ظل قيام الدولة بمنح أراض بالمجان في بعض المناطق مثل بني سويف أو 30 جنيها للمتر في مناطق أخرى، بينما يبيعها المطور بأسعار تتراوح ما بين 200 – 400 جنيه، وبالتالي لابد أن أقدم للمستثمر ميزة.

ومن جانبه قال حازم شريف، إن المعدلات التي ذكرتها تقريبا متساوية مع العائد من الاستثمار في التطوير العقاري وفقا لتقدير العاملين بهذا القطاع.

وهنا عقب العضو المنتدب للشرقية للمشروعات الصناعية أن شركات التطوير الصناعية يمكنها تجاوز ذلك لأنها تتحمل مخاطر أكبر وسوق زبائنه أقل ففي حالة العقارات لديهم ما بين 20-25 مليون زبون ولكن في الصناعة مليون زبون على أقصي تقدير.

وتمتلك الشرقيون للمشروعات الصناعية حوالى 10.5 مليون متر مربع فى العين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مخصصة لها منذ فترة طويلة، وجار وضع خطة لاستغلالها واستعادة الثقة فيها من خلال اجتذاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المرحلة الأولي.

والمساهمون الرئيسيون فيها، وهم مجموعة النساجون الشرقيون بنسبة %75 وبنك قناة السويس الذى يمتلك %15 من الأسهم والنسبة المتبقية لمستثمرين آخرين من بينهم كيانات حكومية.

وأعلنت مجموعة «الشرقيون» فى 2019 أنها تعتزم إطلاق مدينة صناعية على أراضيها فى العين السخنة، بتكلفة 13 مليار جنيه وتشمل المدينة الصناعية ما لا يقل عن 1012 وحدة صناعية بمساحات تبدأ من 600 متر، وتصل لما يزيد على 500 ألف متر، بخلاف مستودعات التخزين والوحدات السكنية والخدمية.