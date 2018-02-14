أيهما أفضل للمستهلك.. كيا سول الكهربائية أم البنزين؟

شريف عيسىأجرت "المال" مقارنة شاملة بين طرازى كيا سول بمحرك بنزين، والكهربية كلياً للتعرف على المواصفات الخاصة لكل منها.وشملت المقارنه نوع المحرك، وقوته، والعزم، والسعر، والمدى الزمنى المطلوب كى تتمكن من التسارع من وضع السكون إلى 100 كم فى الساعة، إضافة إلى السرعة القصوى، إلى جانب المسافة الت

شريف عيسى



أجرت “المال” مقارنة شاملة بين طرازى كيا سول بمحرك بنزين، والكهربية كلياً للتعرف على المواصفات الخاصة لكل منها.

وشملت المقارنه نوع المحرك، وقوته، والعزم، والسعر، والمدى الزمنى المطلوب كى تتمكن من التسارع من وضع السكون إلى 100 كم فى الساعة، إضافة إلى السرعة القصوى، إلى جانب المسافة التى تتمكن سيرها حال شحنها أو تزويدها بالطاقة.

ورصدت “المال” فى مقارنتها زيادة سعر الكهربية من سول بمقدار الضعف تقريباً عن السيارة التقليدية المطروحة محلياً، ما يرحج كفة السيارة التقليدية، كما تفوقت أيضاً فى قوة المحرك بمقدار 15 حصاناً، لصالح البنزين، والتى بلغت 124 حصاناً، مقابل 109 احصنة للكهربية.

وتفوقت ايضاً فى المدى الزمنى للتسارع من وضع السكون إلى 100 كم / الساعة بفارق ثانية واحدة فقط، إلى جانب المسافة التى تتمكن السيارة سيرها حال ملء خزان الوقود بالبنزين، والتى بلغت ما يقرب من 830 كم، مقابل الكهربية التى بلغ أقصى مسافة لها 160 كم.

كما تم رصد تفوق الكهربية فى عزم الدوران للمحرك، الذى بلغ 210 نيوتن/ متر، مقابل 155 نيوتن/ متر لسول بنزين.

يوضح الجدول التالى الفروق الجوهرية بين كيا سول المطروحة فى مصر، والكهربية كلياً:



