أين يلعب لاعبو منتخب اليد الفائز ببطولة أفريقيا

أسدل الستار على النسخة الرابعة والعشرون لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد “تونس 2020” مساء أمس الأحد، بفوز مثير لمنتخب مصر على نظيره التونسى بنتيجة 27-23 فى المباراة التى أقيمت بينهما على صالة رادس.

وتأهل منتخب الفراعنة مباشرة لدورة الألعاب الأوليمبية “طوكيو 2020″، فيما سيلعب منتخبا تونس والجزائر “صاحب المركز الثالث” ملحق أوليمبى خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل المقبل.

وأحرزت مصر لقب البطولة للمرة السابعة فى تاريخها ليعادل رقم منتخب الجزائر، وضيق الفارق مع منتخب تونس “10 ألقاب” لثلاثة بطولات فقط.، وسيطر لاعبو منتخب مصر على الجوائز الفردية للبطولة، حيث تم اختيار يحيى الدرع كأفضل لاعب في البطولة، ومحمد سند، كأفضل جناح أيمن، ومن منتخب تونس تم اختيار أسامة البوغانمي كأحسن جناح أيسر، وجهاد جاب الله كأفضل لاعب دائرة.

وضمت قائمة المنتخب فى البطولة 18 لاعبًا هم: كريم هنداوي “كونستانتسا الرومانى”، وعصام الطيار “الأهلى”، ومحمد علي “الزمالك” في حراسة المرمي، ومحمد سند “نيم الفرنسي”، وأكرم يسري “الزمالك” في مركز الجناح الأيمن، وأحمد الأحمر “الزمالك”.

ويحيى خالد “فسيبريم المجري”، ومحسن رمضان “هليوبوليس” في مركز الظهير الأيمن، وأحمد خيري “الأهلى”، وسيف الدرع “هليوبوليس”، وأحمد هشام السيد “نيم الفرنسي”، في مركز صانع الألعاب، ويحيى الدرع “الزمالك”، وعلي زين “الشارقة الإماراتى”، وحسن قداح “الزمالك”، في مركز الظهير الأيسر، وعمر بكار “الزمالك”، وأحمد مؤمن “الزمالك”، في مركز الجناح الأيسر.

وإبراهيم المصري “الأهلى”، ومحمد ممدوح هاشم “دينامو بوخارست الرومانى”، ووسام نوار “الزمالك”، وأحمد عادل “الأهلى”، وخالد وليد “هليوبوليس”، في مركز الدائرة.