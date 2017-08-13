أين تذهب أصوات عبد الرؤوف قطب فى انتخابات اتحاد التأمين؟

❏ تصويت المرشحين على مقاعد الممتلكات لصالح «موسى» يضمن نجاحهم بالتزكية كتب – ماهر أبوالفضل: فاجأ عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، سوق التأمين بانسحابه من انتخابات رئاسة الاتحاد لفترة ثانية، لتنحصر المنافسة بين عادل موسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأ

❏ تصويت المرشحين على مقاعد الممتلكات لصالح «موسى» يضمن نجاحهم بالتزكية

كتب – ماهر أبوالفضل:



فاجأ عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، سوق التأمين بانسحابه من انتخابات رئاسة الاتحاد لفترة ثانية، لتنحصر المنافسة بين عادل موسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، وعلاء الزهيرى، العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig»، وهو ما يطرح سؤال حول مصير الأصوات التى كان سيحصل عليها «قطب».

تشير التوقعات إلى أن عادل موسى هو الأقرب للحصول على تلك الأصوات، لأسباب لها علاقة بضمان المرشحين الستة على مقاعد الممتلكات فوزهم حال فوز موسى، وخروج أحدهم فى حال فوز الزهيرى، كونه ممثلا لشركة ممتلكات، وتبلغ المقاعد المخصصة لشركات الممتلكات 7 مقاعد، منها مقعد يحجزه عادل موسى بحكم النظام الأساسى للاتحاد، الذى ينص على وجود مقعد لشركات تأمين الممتلكات التابعة لقطاع الأعمال العام.

تقدم 6 أعضاء منتدبين بأوراق ترشحهم على مقاعد شركات الممتلكات بمجلس الاتحاد، وهم: أحمد عارفين، عن شركة المصرية تكافل، ومحمد مهران، عن «أليانز»، ورضا فتحى، عن «المهندس»، وحسن درويش، عن «رويال»، وعادل فطورى، عن «وثاق»، وأنور ذكرى، عن «جمعية التأمين التعاونى».

فوز موسى يرجحه ضمان تصويت رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة له، إضافة إلى المصرية الإماراتية لتأمين الحياة التكافلى «ميتالكو»، وبالتالى يضمن موسى 10 أصوات، تمثل الشركات التى يترشح مسئولوها على مقاعد مجلس الإدارة لنشاط الممتلكات، ومصر لتأمينات الحياة، والمصرية الإماراتية، بالإضافة إلى صوته، وصوت عبد الرؤوف قطب، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى.

وعلمت «المال»، أن موسى يلقى دعما مباشرا من بعض قيادات السوق، التى أجرت اتصالات بعدد من رؤساء الشركات للتصويت لصالحه لضمان فوزه من الجولة الأولى.

وفى اتصال لـ«المال» بعدد من مسئولى شركات التأمين العاملة فى السوق، أكدوا تصويتهم لصالح موسى، كما أكدوا احترامهم لعلاء الزهيرى، المرشح المنافس.

من المقرر أن يعلن عبد الرؤوف قطب، اليوم، انسحابه من انتخابات رئاسة الاتحاد، وذلك فى مؤتمر صحفى يسرد خلاله الانجازات التى حققها خلال 4 سنوات الماضية.

تصل مدة مجلس إدارة الاتحاد إلى 4 سنوات، تبدأ من تاريخ انتخاب أعضائه، ويجوز إعادة انتخاب العضو لدورة أخرى متصلة.