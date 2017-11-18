أين اختفت شيفروليه الدبابة والجامبو؟

قبل عامين قدمت "المنصور" هدايا ذهبية للمستهلكين · وقف حجوزات الدبابة المكيفة.. والفئة الأولى بالتقسيط فقط · الوكيل يعد بالتسليم بعد شهرين.. و4 أسابيع للجامبو · أوفر برايس الدبابة يتجاوز 43 ألف جنيه.. والتسليم فوري لدى الموزعين · 20 ألف جنيه زيادة في سعر الجامبو لدى الموز

قبل عامين قدمت “المنصور” هدايا ذهبية للمستهلكين

· وقف حجوزات الدبابة المكيفة.. والفئة الأولى بالتقسيط فقط

· الوكيل يعد بالتسليم بعد شهرين.. و4 أسابيع للجامبو

· أوفر برايس الدبابة يتجاوز 43 ألف جنيه.. والتسليم فوري لدى الموزعين

· 20 ألف جنيه زيادة في سعر الجامبو لدى الموزعين والتجار

أحمد شوقي

خلال الربع الأخير من عام 2015؛ أعلنت شركة المنصور للسيارات وكيل شيفروليه عن عرض شراء شاحنتها “الدبابة” 2016 تحت عنوان “اشتريها… رخصها… تكسب ٣ جنيه دهب”؛ لتقديم 3 جنيهات ذهب لمن يشتري السيارة ويقوم بترخيصها خلال فترة العرض، مع إمكانية التقسيط على 48 شهرا ومقدم 30%، علما بأن أسعار الدبابة في ذلك الحين كانت تبدأ بـ139.5 ألف جنيه.

وفي فبراير 2016؛ أعلنت الشركة عن عرض آخر لشراء شيفرولية ‫الجامبو ٧٥٠٠ موديل 2016 ليحصل كل من يشتري السيارة ويقوم بترخيصها خلال فترة العرض على 4 جنيهات ذهبية، مع إمكانية التقسيط بنفس نظام الدبابة السابق توضيحه؛ مع العلم أن السعر كان يبدأ بـ 146 ألف جنيه.

أما الآن؛ فإن السيارتين غير متاحتين لدى شركة المنصور للسيارات كما أنهما تباعان لدى بعض الموزعين بمبالغ تفوق الأسعار الرسمية بنحو 40 ألف جنيه (أوفر برايس).

تقول مصادر بشركة المنصور للسيارات إن الشركة أوقفت حجوزات الفئة المكيفة من الدبابة والتي يقدر سعرها الرسمي بـ 261 ألف جنيه كما أوقفت الشراء بالكاش بالنسبة للفئة الأولى التي تبلغ أسعارها نحو 240 ألف جنيه؛ لتقتصر فقط على الشراء بالتقسيط؛ على أن يتم التسليم بعد شهرين من تاريخ الحجز.

وأضافت المصادر أن باب الحجز مفتوح للشاحنة الجامبو التي تبدأ أسعارها من نحو 279.7 ألف جنيه للفئة الأولى التي تبلغ حمولتها 2.5 طن، وتصل إلى 374 ألف للفئة الأعلى التي تصل حمولتها إلى 5 طن؛ وفق الأسعار الرسمية للسيارة؛ على أن يتم التسليم لكافة الفئات خلال شهر من تاريخ الحجز.

في المقابل؛ قال مصدر بشركة السيد المكاوي للسيارات موزع عدد من العلامات التجارية شيفروليه إن الدبابة متوفرة حاليا بمعارض الشركة ومتاحة للتسليم الفوري بسعر يبدأ بـ 281 ألف جنيه؛ ليصل أوفر برايس السيارة إلى نحو 41 ألف جنيه، فيما تباع الفئة الثانية بسعر 303 ألف جنيه ليصل الأوفر برايس إلى 42 ألف جنيه.

وأضاف أن الجامبو أيضًا متاحة بمعارض الشركة بسعر يبدأ من 300 ألف جنيه للفئة الأولى، زنة 2.5 طن؛ أي بأعلى من السعر الرسمي بنحو 20 ألف جنيه؛ فيما تباع فئة الـ 5 طن بواقع 390 ألف جنيه؛ بأوفر برايس يقارب 16 ألف جنيه.

وأوضح مصدر بشركة أباظة أوتو تريد موزع العديد من العلامات التجارية أن شيفروليه الدبابة متاحة لدى الشركة بواقع 280.2 ألف جنيه للفئة الأولى مضيفا أن الشركة تترقب وصول دفعة جديدة من شركة المنصور بواقع 17 سيارة، وسيتم تسليمها وفق قوائم الحجز بالشركة وأن فترة الانتظار قصيرة جدا؛ موضحا أنه يمكن للشركة توفير السيارة خلال الفترة التي تستغرقها عملية إنهاء الإجراءات البنكية لعملاء التقسيط وخلال ايام قليلة لعملاء الكاش.

واستطرد المصدر أن الفئة المكيفة من الدبابة يصل سعرها بالشركة إلى 304.2 ألف للفئة الأعلى؛ أي أن أوفر برايس السيارة لدى يتجاوز 43 ألف جنيه. لكنه أشار إلى أن الدفعة التي تترقبها “أباظة” من الوكيل تقدر بسيارتين فقط.

وأضاف أن فئة “الجامبو” التي تتسلمها “أباظة” من المنصور هي حمولة الـ 4 طن ويصل سعرها إلى 333.2 ألف جنيه (شاسيه بطبلية). ويبدأ سعر السيارة لدى الوكيل بـ 328.2 ألف جنيه لفئة (الشاسيه القصير) و330.8 ألف جنيه لفئة (الشاسيه الطويل). وأضاف المصدر أن الشركة تترقب وصول دفعة من الجامبو لا تتجاوز سيارتين فقط ولم يتحدد موعد وصولها بعد.

وأشار إلى ارتفاع الطلب على سيارات شيفروليه من جانب التجار؛ لكن “أباظة” تعطي الأولوية للعملاء الذين قاموا بالحجز معها لضمان عدم تأخر التسليم؛ مشيرا إلى أن مبلغ الحجز 5 آلاف جنيه سواء للتقسيط أو الكاش.

وأرجع عبد الهادي حسن مستورد شاحنات ذلك إلى تغيير السعر الاسترشادي لشاحنة ايسوزوز ” ديماكس ” المنافسة لشاحنات شيفروليه؛ ليصبح 25 ألف دولار؛ موضحا أنه في المقابل يعتمد وكيل شيفروليه على إنتاج سيارته محليا ومن ثم يتمتع بالإعفاءات الجمركية على مكونات الإنتاج فلا يتحمل تكاليف مرتفعة؛ وفقا له.

وأوضح أن السعر الحقيقي لسيارة ايسوزو هو 16 ألف دولار فقط؛ الأمر الذي يعني أن رفع سعر السيارة الاسترشادي كان لحماية السيارات المجمعة محليا من منافسة التجار مشيرا إلى أنه في حالة تقييم جمارك السيارة على السعر الاسترشادي الجديد فإنها ستدخل السوق بتكاليف مرتفعة جدا مما دفع كثيرا من المستوردين للتوقف عن الاستيراد بشكل أدى إلى الإخلال بالتنافسية في السوق المحلية وأعطى الفرصة لوكيل شيفروليه لرفع أسعاره بشكل مبالغ فيه بما يضر العملاء الذين يعتمدون على هذه الشاحنات كمصدر للدخل.

وأضاف حسن أن أسعار الدبابة ارتفعت حاليا لما يقارب 280 ألف جنيه للفئة الأولى؛ نظرًا لعدم وجود منافسين بشكل جدي يجبرون الوكيل على مراجعة سياسته التسعيرية وعدم إقرار الزيادات خوفا من فقدان العملاء. وطالب بإعادة النظر في الأسعار الاسترشادية للشاحنات المستوردة من ايسوزو.

ويقول أحد موزعي سوق السيارات إن شاحنتي شيفروليه “الدبابة والجامبو” تباعان حاليا لدى الموزعين والتجار بأسعار تتجاوز الأسعار الرسمية؛ بسبب ندرتها في السوق حيث قلل الوكيل مستوى التوريدات لشبكة موزعيه على خلفية تراجع الطاقة التشغيلية لمصنع جنرال موتورز مصر.

وأوضح أن كافة الطرازات المجمعة محليا بما فيها طرازات شيفروليه تشهد ندرة في المعروض منذ عدة أسابيع الأمر الذي تبرره المصانع بعدم توفر كميات كافية من المكونات.

واوضح الموزع أن الوكلاء يقومون خلال هذه الفترة برفع الأسعار بعد ارتفاع تكاليف تدبير العملة بأسعار ما بعد التعويم فضلًا عن الرسوم الجمركية بعد ارتفاع الدولار الجمركي؛ مشيرا إلى أن الوكلاء يستهدفون مستوى من الأسعار يضمن لهم هامش ربح يمكن من خلاله تعويض خسائر انكماش المبيعات.