أيميا باور توقع اتفاقية مع وزارة الطاقة بجيبوتي لتدشين محطة شمسية

شهد الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي توقيع اتفاقية مزدوجة لتعزيز منظومة الطاقة الوطنية بدولة جيبوتي بين وزارة الطاقة وشركة كهرباء جيبوتي (EDD) والصندوق السيادي لجيبوتي وبين شركة أيميا باور (AMEA POWER) المتخصصة في تصميم وتشييد وتشغيل مباني الطاقة.

وقام بالتوقيع ممثلا للجانب الجيبوتي يونس علي جيدي، وزير الطاقة، المكلف بالموارد الطبيعية، وفي الجانب المقابل قام بالتوقيع حسين النويس رئيس مجلس إدارة أيميا باور (AMEA POWER) ، بحضور جاما جيلي ، رئيس EDD ، وسليم فيرياني ، رئيس الصندوق السيادي لجيبوتي.

وأوضح حسين النويس رئيس شركة أيميا باور أن الاتفاقية تتضمن إقامة شراكة بين الطرفين، مكرسة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية في منطقة جراند بارا ، ويتماشى المشروع الذي سيغطي ما يصل إلى ربع الاحتياجات الوطنية من الطاقة، مع البرنامج الجيبوتي الطموح الذي يهدف إلى تمكين جمهورية جيبوتي من تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.

واشار أنها اتفاقية ثلاثية الأطراف تضم مؤسسة كهرباء جيبوتي، وصندوق جيبوتي السيادي، إضافة إلى مجموعة إيميا باور (AMEA POWER) ، وبمقتضى هذه الاتفاقية يصبح الصندوق السيادي، والشركة الإماراتية شريكين ماليين لمؤسسة كهرباء جيبوتي لتنفيذ مشروع بناء محطة الطاقة الشمسية في جراند بارا.

واضاف النويس أن مجموعته تستثمر في الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، وأن لديهن تواجد مهم في أكثر من ١٥ دولة في إفريقيا، تشهد تنفيذ مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

واشار أن العالم يتجه اليوم نحو استغلال مصادر الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة ويبتعد عن التلوث البيئي، والتخلص من الانبعاثات الكربونية، قائلا: ثقتنا في الطاقة المتجددة شجعتنا على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونحن فخورون بأن نكون أول مستثمر في الطاقة الشمسية في بارا الكبرى بجيبوتي .

واوضح يونس علي جيدي وزير الطاقة الجيبوتي المكلف بالموارد الطبيعية أن إبرام الاتفاقية يشكل تتويجا للمفاوضات التي تم إجراؤها مع المجموعة الإماراتية، على خلفية اختيارها من بين العديد من الشركات المعنية ، مشيرا أن الاتفاقية عبارة عن عقد امتياز لشركة إيميا باور بشأن إنتاج الطاقة الشمسية في منطقة جراند بارا الكبرى .

فيما أعرب سليم الفرياني مدير عام الصندوق السيادي الجيبوتي دعم الرئيس الجيبوتي للرؤية الوطنية لعام 2035، وصندوق جيبوتي السيادي، والتنمية متعددة القطاع، بما في ذلك تنمية قطاع الطاقة.

مشيرا في تصريحاته أن هذا اليوم يُعد تاريخيا للصندوق السيادي حيث تم فيه إبرام اتفاقية الاستثمار الأولى بالنسبة لهذه المؤسسة، لكنهم عازمون على المضي قدما في هذا الدرب، لتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الاستثمارية .

من ناحيته شدد جامع علي جيدي مدير عام كهرباء جيبوتي، انه لم نتمكن من تنفيذ هذا المشروع مع الشركة الفرنسية التي بدأنا معها من قبل، لكننا وجدنا الآن هذه الشركة الإماراتية ، مؤكدا ان ابرام اتفاقية بناء محطة الطاقة الشمسية مع شركة إيميا باور، في ظل الزيادة المطردة لاستهلال الكهرباء، ما من شأنه تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، معلنا أن هناك مشاريع أخرى قيد الدراسة لاستغلال طاقة الرياح.

واشار أن هذه الخطوات أسهم في تقليل اعتماد بلاده على النفط ، الذي يشهد ارتفاعا بين الحين والآخر عكس تكاليف طاقة الرياح والطاقة الشمسية .

جدير بالذكر أن أبرز استثمارات إيميا باور تقوم بتنفيذها في مصر بالتعاون مع وزارة الكهرباء المصرية لبناء محطتين لإنتاج الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح بطاقة إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات ، تسهم هذه المحطات في توفير الطاقة النظيفة ، وخفض انبعاثات الكربون بما ينسجم وتوجهات الحكومة المصرية في توفير مصادر الطاقة النظيفة