أيميا باور تفاوض مشترين للأمونيا الخضراء لمشروعها بالعين السخنة

أعلن حسين النويس رئيس شركة ” أيميا باور” الإماراتية استكمال الدراسات الفنية والمالية والاتفاق مع الشركات التى تشتري الامونيا الخضراء التى تمثل المنتج النهائي لمشروع جديد للهيدروجين الأخضر والذى تنفذه الشركة في العين السخنة بالتعاون مع صندوق مصر السيادي ، والشركة المصرية لنقل الكهرباء ، وهيئة الطاقة الجديدة.

حسين النويس

وتصل اجمالى القدرة الانتاجية للمشروع لنحو 500 ميجاوات .

واضاف خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر المناخ cop27 الذى تستضيفه مصر ، ان انطلاق عملية التنفيذ بالنصف الثاني من 2023 ، مضيفا أن المشروع يندرج ضمن حزمة مشاريع بمجال التحول المصري لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تقوم شركة أيميا باور بتنفيذها في 15 دولة أفريقية .

واوضح أن مشروع الهيدروجين الأخضر يستهدف تسويق إنتاجه في عدد من الأسواق الآسيوية والأوروبية .

واضاف ان “أيميا باور” ستعلن مطلع ديسمبر المقبل عن الإغلاق المالي لأكبر مشروعين تقوم بتنفيذهما في مصر ، أحدهما في طاقة الرياح بمدينة رأس غارب المطلة على البحر الأحمر باستثمارات تزيد عن 800 مليون دولار وطاقة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات ، ومشروع آخر لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمدينة كوم امبو باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار وطاقة إنتاجية تقدر بنحو 500 ميجاوات.

وعلى صعيد المشاريع الأفريقية الأخرى، كشف النويس أن مطلع ديسمبر المقبل سيشهد الإغلاق المالي لمشروع سولار في تونس بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ميجاوات ، باستثمارات 140 مليون دولار وسيكون مملوكاً بالكامل لشركة أيميا باور الإماراتية ، فيما سيتم التمويل من مؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الأفريقي للتنمية.