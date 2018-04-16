أيمن قنديل رئيسا تنفيذيا لشركة أكسا إيجيبت للاستثمار

مروة عبد النبي:أعلنت شركة أكسا ايجيبت للاستثمار عن تعيين أيمن قنديل رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة. وسيتولى مهامه الجديدة في الأول من يونيو من هذا العام، وسيخلف جيلبرت شاهين، الذي سيصبح الرئيس التنفيذي ل AXA Partners ضمن مجموعة أكسا، في حين يظل عضواً فعالاً في مجلس إدارة أكسا مصر.وأشارت الشركة فى

مروة عبد النبي:

أعلنت شركة أكسا ايجيبت للاستثمار عن تعيين أيمن قنديل رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة. وسيتولى مهامه الجديدة في الأول من يونيو من هذا العام، وسيخلف جيلبرت شاهين، الذي سيصبح الرئيس التنفيذي ل AXA Partners ضمن مجموعة أكسا، في حين يظل عضواً فعالاً في مجلس إدارة أكسا مصر.



وأشارت الشركة فى بيان صحفى لها أن قنديل كان جزءًا من الفريق المؤسس لأكسا في مصر منذ عام 2015 بصفته رئيس قطاع العمليات. خلال تلك الفترة، نجح أيمن في بناء واحد من أفضل قطاعات العمليات الطبية في السوق من خلال نظام إدارة فعَّال واستثنائي في سير العمل، مما ساهم في النمو الإجمالي للشركة وتأسيسها في مصر.



واشار الرئيس التنفيذى الجديد الى استمراره في متابعة استراتيجية أكسا طويلة المدى في مصر، جنبًا إلى جنب مع موظفين الشركة ذوي الخبرة، لتمكين الناس من حياة أفضل، مع تقديم تجربة فريدة للعملاء من خلال مجموعة منتجاتنا المتنوعة والشاملة”.



ومن المعروف ان ايمن قنديل لديه خبرة أكثر من 20 في المجال التأميني والمالي، انضم إلى أكسا مصر من MetLife Alico، حيث شغل منصب المدير التنفيذي للعمليات خلال فترة عمله الطويلة الممتدة على مدار 17 عامًا من الخبرة التأمينية مع الشركة. يحمل أيمن درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة. وقد أكمل أيضًا شهادة Fellow, Life Management Institute (FLMI) program.

نبذة عن إكسا ايجيبت للاستثمار

إكسا ايجيبت للاستثمار هي شركة الاستثمار لأكسا في مصر وهي المساهم الرئيسي في كل من أكسا للتأمين مصر (أكسا للتأمين) ش.م.م، أكسا لتأمينات الحياة مصر (ش.م.م)، أكسا ايجيبت للخدمات (ش.م.م)، وهي شركة مساهمة مصرية، تأسست في عام 2015، تحمل سجل تجاري رقم 80116.



نبذة عن مجموعة أكسا العالمية



مجموعة أكسا هي إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال التأمين وإدارة الأصول ويعمل بها 165,000 موظف يقدمون منتجات

الشركة وخدماتها 107 مليون عميل في 64 دولة حول العالم. في عام 2016، بلغ إجمالي الإيرادات طبقًا للمعايير الدولية لإعداد



التقارير المالية (IFRS) 100.2 مليار يورو بينما بلغت المكاسب الضمنية 5.7 مليار يورو. وفي 31 ديسمبر 2016، بلغت قيمة



الأصول التي تديرها أكسا 1,429 مليار يورو.

أسهم شركة أكسا العادية مدرجة في المقصورة أ من مؤشر يورونكست باريس تحت رمز CS (FR0000120628 –

بلومبرج: CS FP – رويترز: AXAF.PA). وأسهم الإيداع الأمريكية لشركة أكسا مدرجة أيضًا في منصة

(OTC QX) تحت رمز (AXAHY).



وتندرج مجموعة أكسا في العديد من مؤشرات (SRI) العالمية الأساسية ومنها على سبيل المثال: مؤشر داو جونز



للاستدامة (Dow Jones



Sustainability Index (DJSI)) ومؤشر (FTSE4GOOD).



ومجموعة أكسا هي عضو مؤسس في مبادرة التمويل العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ((UNEP FI لمبادئ التأمين المستدام،



وعضو مقرر في برنامج الأمم المتحدة لمبادئ الاستثمار المسؤول (UNPRI).









