قال أيمن قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين مصر، والعضو المنتدب فى أكسا لتأمينات الحياة- مصر، إن مجموعة أكسا للتأمين فى مصر تخطط للتوسع فى الخدمات الإلكترونية المقدمة للعملاء فى إطار سياسة التحول الرقمى وتلبية احتياجاتهم.

وكشف – فى حواره مع «المال» – أن شركته تسعى لتقديم خدمات إلكترونية جديدة لعملاء تأمينات السيارات والطبى بالشركة.

وأشار إلى أن شركته تخطط لإبرام تحالفات تأمين مصرفى جديدة بهدف توسيع قاعدة العملاء وتنويع قنوات التوزيع للمنتجات، فيما تخطط للتوسع فى الإسكندرية ومنطقتى الدلتا والصعيد فى إطار سعيها للتواجد بالقرب من عملائها ..وإلى نص الحوار .

المال: ما هى أسباب نجاح «أكسا» فى التأمين الطبى ؟

قنديل: انتهجت الشركة منذ عام 2015 سياسة «الشباك الواحد» لتقديم جميع خدمات التأمين سواء تأمينات الممتلكات أو الحياة أو الطبى من مكان واحد، وتمت مخاطبة جميع فئات المجتمع بما فيهم شريحة محدودى الدخل، بجانب تنويع قنوات التوزيع والتى تشمل التأمين البنكى والوسطاء والجهاز التسويقى .

وبذلت الشركة مجهودا كبيرا فى فرع التأمين الطبى وابتكرت منتجات تأمين طبى جذابة ومناسبة لشرائح المجتمع، وتم تقديم خدمات جديدة فى فرع الطبى مثل “الاستشارة الطبية عبر الهاتف” لتسمح للعملاء بالتواصل هاتفيا مع الأطباء وإمكانية توصيل الدواء الذى يصفه الطبيب إلى المريض فى بيته، ويتم صرف المطالبة خلال أيام معدودة.

وتضم الشبكة الطبية للشركة 3500 مقدم خدمة تم التعاقد معهم على مستوى الجمهورية، ويتمتع العملاء ببرامج تأمين طبى محلية وعالمية إذ تتيح بعض البرامج العلاج بالخارج.

ونجحت الشركة فى جذب شريحة جديدة من العملاء والاكتتاب الجيد والتسعير السليم لبرامج التأمين الطبى وتنويع الخدمات المقدمة للعملاء وتلبية احتياجاتهم، والشركة لديها شركة رعاية صحية تعمل بنظام الطرف الثالث «TPA» وهى «أكسا للخدمات الطبية».

المال: كم عدد مشتركى التأمين الطبى بالشركة ؟

قنديل: يبلغ عدد مشتركى التأمين الطبى بالشركة 400 ألف حتى الآن موزعين على وثائق التأمين الطبى الفردية أو عقود التأمين الطبى الجماعية.

المال : كم حجم محفظة التأمين الطبى بالشركة ؟

قنديل: بلغ حجم أقساط التأمين الطبى فى أكسا 2 مليار جنيه خلال العام الماضى ، وهى تمثل %45 من محفظة المجموعة فى مصر.

2 مليون عميل بالشركة حتى العام الماضى

المال: كم عدد عملاء المجموعة فى مصر ؟

قنديل : لدينا 2 مليون عميل فى مصر فى أنشطة الممتلكات والحياة والطبى.

المال : كم حجم أقساط الشركة المستهدفة خلال العام الحالى فى أنشطة الممتلكات والطبى والحياة ؟

قنديل : نستهدف %20 زيادة فى نسب الأقساط .

المال: هل تدرس الشركة إصدار منتجات جديدة ؟

قنديل : تدرس الشركة إجراء تعديلات على المنتجات الحالية إذ تمتلك أكثر من 35 منتجا حاليا وتسعى الشركة لمواكبة التطورات العالمية وأيضا تلبية احتياجات العميل المتغيرة والمتنوعة عبر تبسيط آليات التحصيل والدفع الإلكترونى للأقساط.

المال: ما هى الخدمات الإلكترونية الجديدة التى تستعد الشركة لإطلاقها خلال الفترة المقبلة ؟

قنديل: تنتظر الشركة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على رقمنة فرع تأمين السيارات بصورة كاملة بداية من الإصدار وحتى صرف التعويض وتستفيد الشركة من خبرات المجموعة فى ذلك المجال على مستوى العالم، للتسهيل على العملاء وتوفير الوقت والجهد.

وتدرس الشركة إضافة خدمات إلكترونية جديدة نهاية العام الجارى فى فرع التأمين الطبى من لحظة توجه المشترك للطبيب وحتى صرف الأدوية.

المال : ما هى خدمات التطبيق الإلكترونى للشركة ؟

قنديل : تطبيق «MyAXA» يمنح العميل تجربة استثنائية، إذ يمكنه الحصول على جميع المعلومات الخاصة بخططه التأمينية وجميع خدمات «أكسا» من خلال تطبيق واحد، يتيح للعميل الاتصال بالطبيب فى أى وقت فى اليوم، وطلب الدواء الذى يحتاجه أثناء وجوده فى المنزل، المساعدة 24 ساعة فى اليوم وطوال أيام الأسبوع.

المال : ما هو عدد تحالفات التأمين المصرفى الحالية للشركة ؟ وهل هناك مفاوضات مع بنوك جديدة ؟

قنديل : تعمل الشركة مع ثلاثة بنوك فى نشاط التأمين المصرفى لتسويق منتجات الشركة عبر فروعهم وهم بنوك التجارى الدولى «CIB» و«العربى الأفريقى الدولى» و«الأهلى المتحد»، تتفاوض الشركة حاليا مع بنكين لإبرام تحالفات تأمين مصرفى معهم.

المال: ما هى خطة التوسع الجغرافى للشركة؟

قنديل: لدينا فرع فى كل من منطقتى المهندسين والإسكندرية، تدرس الشركة إضافة فرع جديد بالإسكندرية نهاية العام الجارى كما تخطط الشركة للانتشار الجغرافى فى منطقتى الصعيد والدلتا خلال العام المقبل.

المال: كم حجم رأس المال المدفوع حاليا ؟ وخطط زيادته ؟

قنديل : يبلغ حجم رأس المال المدفوع حاليا 300 مليون جنيه بشركة تأمينات الممتلكات والمسئوليات و240 مليونا رأس مال شركة تأمينات الحياة، ورأس المال الحالى يعتبر من أكبر الشركات فى مصر ولا توجد خطة لزيادته حاليا.