أيمن عصام: مطالب بإنشاء تحالف وطني لوضع آليات تعزيز مفهوم ثقافة الحد من المخاطر

قال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بفودافون مصر، إن فودافون من أولى الشركات التي أخذت على عاتقها مفهوم الحد من المخاطر.

وأضاف أن الشركة وقعت خلال مؤتمر كوب 27 اتفاقية للحصول على كامل استخدامها من الطاقة الجديدة والنظيفة.

وطالب عصام جميع الشركات المهتمة بالحد من المخاطر بإنشاء تحالف وطني بين الشركات العاملة في مصر بمشاركة كافة الجهات المعنية لوضع الأسس والمعايير التي يجب أن تسير عليها مع تحديد أليات مواجهة المخاطر والاستفادة من تجارب البعض لننتقل إلى مرحلة جديدة في مواجهة هذا التحدي.

وتابع أننا نطبق معايير حازمة بشأن الانبعاثات الصادرة من شبكات المحمول ونحرص على أن تتوافق معاييرنا مع الشروط المصرية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين.

وذكر أن الشركة تتعاون مع وزارة البيئة في تدوير المخلفات الصلبة والإلكترونية.

جاء ذلك خلال فعاليات قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، برعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية.