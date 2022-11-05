أيمن عصام: «فودافون مصر» تركز على الحلول الرقمية الصديقة للبيئة في قمة المناخ

قال أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية في شركة فودافون مصر، إن الشركة ستقوم خلال مشاركتها في قمة المناخ باستعراض مجموعة من أهم الحلول التكنولوجية المطبقة عالمياً ومحلياً لدعم الحفاظ على البيئة وترشيد الاستهلاك والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضح عصام في تصريحات لـ”المال” أن فودافون أولت اهتماما كبيرا بملف الحفاظ علي البيئة خلال السنوات الماضية، لافتا إلي أن الشركة تعتزم أيضا التركيز في قمة المناخ علي الحلول التكنولوجية الرقمية التي يتم الاعتماد عليها في القطاعات المختلفة مثل إنترنت الأشياء (IoT)- بهدف تمكين المجتمع من توفير الطاقة وإنشاء مدن أكثر خضاراً، إلى جانب تحسين كفاءة القطاعات، وعلى رأسها قطاعا الزراعة والنقل، والاعتماد علي مصادر الطاقة المتجددة وإعادة التدوير.

وأشار إلى انتهاء الشركة من تغطية منطقتي الحديقة المركزية وحي النور بمدينة شرم الشيخ بأحدث الحلول التكنولوجية لترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءة إدارة المياه وأثبتت التجربة نجاحها في توفير 45% من المياه، معتبرا أن تلك الخطوة تأتي استكمالا لدور فودافون الفعال في حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية وترشيد استخدام الطاقة وزيادة الاستدامة البيئية.

وتابع قائلا : قامت فودافون أيضا في إطار الاستعدادات لقمة المناخ باستخدام حلول إنترنت الأشياء في زيادة الإنتاجية الزراعية واستخدام الحلول الزراعية الذكيةوأساليب الري المتطورة في جميع مراحل عملية الزراعة.

وألمح إلي أن شركته أطلقت كذلك حملة توعية للمستخدمين للحد من التأثير المناخي وتحقيق مجتمع أكثر استدامة تحت شعار أصغر تغيير بيعمل فرق كبير تماشيا مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخى 2050 والتي ترتكز علي لكل فرد دور في الحد من التأثير المناخي بهدف الارتقاء بجودة حياة الإنسان علي كوكب الأرض.

وكشف عصام عن إطلاق الشركة أول شريحة خضراء مصنوعة بالكامل من مواد معد تدويرها للحفاظ علي البيئة.

ولفت إلي أن فودافون تساهم في تمكين عملائها من الشركات والحكومات في تقليل بصمتهم البيئية واستخدام الطاقة والمياه بكفاءة أكبر عن طريق توظيف تقنياتها وخدماتها الرقمية والمساعدة في سد الفجوة بين المجتمعات الريفية والحضرية، وخلق توازن بين الجنسين عن طريق إتاحة وظائف جديدة، علاوة علي دور فودافون في إحداث نقلة نوعية بالصناعات من خلال الاتصال وحلول إنترنت الأشياء الذكية.