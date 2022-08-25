أيمن عصام : فودافون ردت جميع تحويلات كاش المتكررة بسبب عطل الثلاثاء

أكدت فودافون مصر اليوم الخميس مراجعتها لجميع عمليات التحويل التي تمت أثناء فترة العطل والتي ستمرت لبضعة ساعات يوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس، إلى جانب إعلانها عن إعادة جميع تحويلات كاش المتكررة.

وقالت الشركة في بيان إن “هذا إيماناً وحرصاً من الشركة على تقديم أفضل الحلول والخدمات التكنولوجية”.

بدوره، أوضح أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بفودافون مصر، “لقد حدث بالفعل عطل فني خاص بالرسائل المؤكدة على المعاملة والتي تقدمها إحدى شركات الخدمات المكملة لعمليات التحويل، وبالنسبة للتحويلات التي قام بها العملاء فعملياتها نجحت بالفعل، وتم التحويل بشكل طبيعي، ولذا يمكن القول أن خدمة فودافون كاش كمحفظة مالية إلكترونية لم تتوقف ولم تواجه أي عطل فني، ولكن العطل الذي شهدته الخدمة المكملة -خدمة الرسائل المؤكدة على نجاح أو فشل عمليات التحويل- هو السبب الرئيسي وراء شكاوى العملاء، والذي نتج عنه تكرار عمليات التحويل.”

وقال: “فور علمنا بوجود هذا العطل الفني، أسرعنا في التواصل مع مقدم الخدمة المكملة وإتخذنا الإجراءات اللازمة لمراجعة جميع العمليات والتحويلات التي تمت خلال يوم العطل، واستطعنا بالفعل حصرعدد الشكاوى، ومراجعة التحويلات المتكررة نتيجة العطل، ونعمل حالياً على رد جميع تحويلات كاش للعملاء، وذلك مع تأكيد حصول مستقبلي التحويل على قيمة العملية لمرة واحدة.”وعن نجاح خدمة فودافون.

أضاف عصام: ” ندرك مدى نجاح خدمة فودافون كاش وعدد عمليات التحويل التي يقوم بها العملاء على مدار الساعة، مؤكداً أن الشركة تعمل جاهدة على تقديم أفضل تجربة مالية تتميز بالسهولة والملائمة والأمان لعملائها، إلى جانب إلتزامها برد جميع تحويلات المحفظة للعملاء المتأثرين بالعطل.”

والثلاثاء كشف مصدر مسئول في شركة فودافون مصر لـ”المال” عن حقيقة وجود عطل فني في خدمة تحويل الأموال عبر المحمول فودافون كاش تؤدي إلى سحب أموال العملاء من المحافظ.

وأوضح المصدر في تصريحات ل،”المال” أن الخدمة شهدت بالفعل تعطل لعدة ساعات مما أدي إلى تنفيذ تحويلات من محفظة لآخرى كانت متوقفة نتيجة عطل خارج عن إرادتها ، مؤكدا أن فودافون كاش تعمل حاليا بكفاءة .

وأضاف قائلا : “عمل فريق فودافون باحترافية على سرعة استعادة كفاءة الخدمة”.

وأشار آنذاك إلى أنه “بالنسبة للمعاملات المالية اللي تمت اليوم فيتم مراجعتها في الوقت الحالي ونؤكد على تقديمنا أفضل خدمة لعملائنا”.

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