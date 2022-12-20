أيمن عصام : تقديم عرض شراء اختياري لحاملي أسهم فودافون مصر بعد تنفيذ صفقة فوداكوم

كشف أيمن عصام ، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية في شركة فودافون مصر ، عن تقديم عرض شراء اختياري لحاملي أسهم الشركة والبالغ نسبتها 0.5% بعد تنفيذ صفقة نقل ملكية حصة فودافون العالمية البالغة 55% في الوحدة المصرية طبقا للاشتراطات الجهات الرقابية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الثلاثاء.

يشار إلى أن هيكل ملكية فودافون مصر يتوزع حاليا بين شركة فوداكوم الجنوب افريقية التابعة لمجموعة فودافون العالمية بنسبة 55% مقابل 45% لصالح الشركة المصرية للاتصالات.

وقال عصام إن صفقة نقل الملكية تضمن سداد جزء مدفوع نقدا وآخر في صورة تبادل أسهم ، منوها إلى أن حصة فودافون العالمية في تبعتها الأفريقية فوداكوم ارتفعت حاليا إلى 65.1%مقابل 60%قبل تنفيذ الصفقة .

ولفت إلى أن المباحثات المتعلقة بالصفقة بدأت منذ يناير 2021 عند لقاء رئيس مجموعة فودافون العالمية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيده علي رغبة فودافون مصر في الاستثمار والبقاء بالسوق المحلية .

على صعيد آخر ، كشف عن اختصار مدة الموافقات الحكومية علي إنشاء ابراج محمول جديدة تتراوح حاليا بين شهرين إلي 3 شهور ، لافتا إلي دور اللجنة المركزية تحت إشراف وزارة الاتصالات لسرعة الانجاز في هذا الوقت.

وقال إن شركة فودافون مصر حصلت علي ضعف سعة الترددات خلال الفترة من 2017 إلي 2020 مقارنة بال20 عاما الماضية ، كما أنشأت أيضا ضعف عدد محطات أبراج المحمول، وقدر إجمالي عدد عملاء الشركة بالسوق المحلية بنحو 40 مليون عميل حتى الآن.