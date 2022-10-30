أيمن عبدالحميد: الإجراءات البنكية لتمويل شركات القطاع العقاري مشددة ولابد من إعادة النظر فيها

قال أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة الأولي للتمويل العقاري، أن الاشتراطات البنكية الحالية المطبقة علي تمويلات القطاع مشددة، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري الذي تنظمه شركة المال جي تي إم، أنه لابد من إشراك البنوك المحلية في عملية دراسات الجدوى، فضلا عن الشراكة في المخاطر المستقبلية للمشروع، ومن ثم تحويل البنك من ممول فقط لشريك.

يشار إلى أن شركة المال جى تى إم تنظم النسخة السادسة من مؤتمر التطوير العقارى تحت عنوان «4 تحديات ترسم مستقبل القطاع العقارى»، بالتزامن مع الحراك الاقتصادي الذي تشهده مصر حالياً عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي خرج بعدد من التوصيات، من أهمها زيادة معدلات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتشهد نسخة العام الحالى من المؤتمر مشاركة كبيرة من كبار المسئولين والمطورين العقاريين والقطاع المالى، ومن المقرر أن تشهد الجلسات مناقشات حول استراتيجية الحكومة لتنشيط ودعم المطورين العقاريين.