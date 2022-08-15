أيمن عاشور : سنواصل تنفيذ كل ملفات تطوير التعليم العالي

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الخطة المستقبلية للوزارة سوف تشهد مواصلة تنفيذ كل ملفات تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وذلك بما يحقق خطة الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030)، ومن خلال البناء على ما تم من إنجازات غير مسبوقة حققتها الدولة في هذا القطاع الحيوي.

الوزير : متابعة إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية

وأضاف عاشور أنه ستتم متابعة تنفيذ إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، والجامعات التكنولوجية الجديدة التي سيتم بدء الدراسة بها العام الدراسي الجديد 2022- 2023.

فضلًا عن الاهتمام بالشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية المرموقة، والبرامج الدراسية البينية، والبرامج الدراسية الجديدة، واستجابتها لاحتياجات سوق العمل.

وأكد الوزير الاهتمام بالتصنيف الدولي للجامعات المصرية، والاستمرار في جهود رقمنة الجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية.

د. أيمن عاشور يباشر مهام عمله وزيرًا للتعليم العالي

فضلًا عن الاهتمام بملف الجودة بالجامعات والمعاهد، والعمل على مضاعفة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية.

وأشار عاشور إلى أنه سيتم العمل على تعزيز دور المستشفيات الجامعية بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان؛ لدعم المنظومة الصحية بما يخدم المواطن المصري.

وباشر د. أيمن عاشور مهام عمله، اليوم، وزيرًا للتعليم العالي، وذلك بعد أدائه حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلفًا للدكتور خالد عبدالغفار الذي أصبح وزيرًا للصحة والسكان.

واستقبل الوزيرَ، عقب وصوله الوزارة لتسلمه مهامَّ عمله، قياداتُ الوزارة والعاملين، وتلقَّى تهنئتهم بمناسبة توليه حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي.