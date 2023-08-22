أيمن صالح: 842 مليون دولار قيمة استثمارات 143 مشروعا فى المنطقة الحرة بالإسماعيلية بنهاية يونيو

ارتفع حجم الاستثمارات بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية إلى 143 مشروعا بنهاية يونيو 2023، ما بين نشاط صناعى وخدمى وتخزيني، حسبما أكد المهندس أيمن صالح رئيس المنطقة.

وقال صالح فى حوار لـ”المال” إن رأسمال تلك المشروعات بلغ 841.8 مليون دولار محققة إجمالى صادرات خلال النصف الأول من عام 2023 نحو 371 مليون دولار.

وعن خريطة الاستثمارات، قال صالح إن الاستثمارات العربية داخل المنطقة تصل إلى 141.9 مليون دولار من إجمالى استثمارات المنطقة، بينما تصل قيمة الاستثمارات الأفريقية نحو 31 ألف دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأسيوية نحو الـ33.5 مليون دولار من إجمالى استثمارات المنطقة الحرة، فيما بلغت الاستثمارات الأوروبية 37.9 مليون دولار وبلغت قيمة الاستثمارات الأمريكية 577 ألف دولار من القيمة الاجمالية.

وأضاف أن المنطقة تأسست بقرار رئيس الوزراء رقم 904 لسنة 1995 وكانت وقتها مساحة المنطقة بلغت 110 أفدنة ثم تطورت عام 2015 وتم إضافة 35 فدانا لتصبح 145 فدانا، بجانب 25 فدانا جديدة لصالح شركة تركية للملابس لتصبج المساحة الإجمالية الشاغرة حاليا 170 فدانا وبها فرع مجمع خدمات الاستثمار لإنهاء جميع إجراءات تأسيس المشروعات.

وعن الخطة الحالية للمنطقة، قال رئيس المنطقة الحرة إنه تمت الموافقة على توسعات جديدة تصل إلى 50 فدانا مطلع العام الجاري، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة لشركة Jade textile التركية – للملابس الجاهزة – للحصول على 20 فدانا من تلك التوسعات بهدف إضافتهم إلى مساحة مصنعها الحالى والقائم على مساحة 25 فدانا، برأسمال 50 مليون دولار، مستهدفة إضافة خطوط إنتاج جديدة.

وكشف صالح عن وجود 9 عروض حالية لاستثمارات جديدة مختلفة ما بين أجنبية وعربية ومحلية تقدمت للاستثمار فى المساحة المتبقية من التوسعات أبرزها عرضين من الصين، ومن المقرر الإعلان عنها نهاية عام 2023.

وأعلن صالح أنه جار العمل فى أعمال البنية التحتية للتوسعات الجديدة وشملت الترفيق وشبكات الانحدار والحريق وخطوط المياه والكهرباء والاتصالات، وسيتم إنهاؤها أواخر العام الجاري.

وقال إن إدارة المنطقة سعت إلى رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة وصممت خطة شاملة منذ عام 2019 حتى العام الجاري، مضيفا أن الخطة عملت على محورين: الأول رفع كفاءة حالة الصرف الصحى والصناعى وتطوير محطات المياه وشبكات الانحدار واستكمال أعمال الإنارة العامة للمنطقة ورفع قدرة موزع الكهرباء وتحويلها من استخدام العدادات التقليدية إلى نظيرتها الذكية مع أعمال رصف الطرق بالكامل ورفع حصة المنطقة من الغاز الطبيعي، المحور الثانى وهو الترويج للمنطقة الحرة ومزايا الاستثمار بها.

وأضاف أنه تم الانتهاء من %85 من رفع كفاءة المنطقة من ناحية البنية التحتية بتكاليف تصل إلى 86 مليون جنيه.

وأشار إلى أن قطاع الترويج بهيئة الاستثمار وعدد من المستثمرين بالمنطقة قاموا بحملات ترويجية للتسويق للمنطقة معتمدين على مزايا قربها من الموانئ المهمة، خاصة الأدبية والسخنة وبورسعيد ومطار القاهرة، والتعامل مع الصادرات والواردات دون جمارك أو ضرائب مع استعراض سرعة وسهولة الإجراءات المطلوبة لإقامة المشروعات، إضافة إلى إجراء مباحثات حالية مع شركة ألمانية لتصنيع ضفائر السيارات مما يمثل إضافة قوية للمنطقة.

واستكمل أن تطوير شبكة الطرق ساهم بشكل كبير فى جذب الاستثمارات بجانب وجود عمالة فنية مدربة من خلال توأمة مشتركة بين المنطقة وزارة القوى العاملة من خلال مراكز التدريب، مشيرا إلى ارتفاع أعداد العاملين بالمشروعات من 17 ألف عامل خلال عام 2019 إلى تشغيل 27 ألف عامل ما بين مصرى وأجنبى بمنتصف 2023.

وعن أنشطة تلك الاستثمارات، قال صالح إن المنطقة تضم ثلاث أنشطة ما بين صناعى مثل تصدير الملابس الجاهزة والمستلزمات الطبية وأجهزة الأشعة الطبية والمعملية بجانب الكيماويات والأثاث، الثانى هو تخزينى مرتبط بتجارة الترانزيت، والأخير: خدمى ويضم 3 شركات شحن كبرى أبرزها ميرسك الدنماركية وخدمات تموين واستشارات وأعمال تدريبية.

وعن قيمة إيجارات حق الانتفاع بالمنطقة، قال رئيس المنطقة الحرة إن حق الانتفاع يتضمن 8.5 دولار للمتر الواحد سنويا للمشروعات الصناعية، بينما مشروعات التخزين والخدمات يصل قيمة الإيجار إلى 12.5 دولار للمتر فى العام.

وعن تأثير أزمات كورونا والتوترات الدولية قال “صالح” إن المنطقة تأثرت فى فترة الجائحة لكن سرعان ما حققت طفرة فى جذب الاستثمارات الخارجية.