أيمن سليمان يستعرض رؤية الصندوق السيادي في 2023 خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن

كشف أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عن رؤية الصندوق المستقبلية خلال عام 2023، التي تتمثل في استكمال مسيرة قطاع المشروعات الخضراء والاقتصاد الدوار.

وأضاف سليمان، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن، الذي تنظمة شركة “المال جي تي ام”، اليوم الأحد، أنه من المخطط إطلاق صندوق فرعي سادس خلال 2023، متخصص في الاقتصاد الأخضر على هامش اهتمام الدولة بنمو قطاع الاقتصاد المستدام.

وتابع أنه تم إطلاق 5 صناديق فرعية تحت مظلة الصندوق السيادي، منهم صندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، إضافة الى إطلاق صندوق للطروحات الحكومية.

جاء ذلك خلال مشاركتة بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن “2022 CEOs Thoughts”، والذي تنظمه شركة «المال جي تي إم»، اليوم وغدًا، بمشاركة 44 متحدثًا في الجلسات والكلمات الافتتاحية.

كما تأتي النسخة الثامنة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين بمشاركة متنوعة، وتنعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».