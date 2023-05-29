أيمن سليمان: صندوق مصر السيادي يبحث شراكات جديدة بمجال التعليم

قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الأخير منفتح على مزيد من الشراكات مع القطاع الخاص في قطاع التعليم لسد الفجوة في السوق المحلية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للقمة السنوية للاستثمار في التعليم، أن صندوق مصر السيادي لديه تركيز كبير على قطاع التعليم عبر شراكات مع القطاع الخاص والتي حققت سابقًا نجاحات كبيرة، موضحًا أنه يعتبر واحدًا من القطاعات العاملة إلى جانب قطاع الصحة.

ولفت إلي أنه يوجد حوالي ٢.٥ مليون طالب من الطبقة المتوسطة، كان لديهم احتياج لوجود منتج تعليمي جيد، موضحًا أن الصندوق السيادي يركز على الشراكات طويلة الأجل.