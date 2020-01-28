أيمن سلامة: نجاح «بنات ثانوي» شجعني لتقديم أفلام جديدة

حقق حتى الآن حوالي 5 ملايين جنيه في فترة قصيرة، مقارنة بأفلام سينمائية أخرى عرضت بجانبه في دُور العرض.

قال المؤلف أيمن سلامة، في تصريحات، للمال، إن فيلمه السينمائي الجديد “بنات ثانوي” حقق حتى الآن حوالي 5 ملايين جنيه في فترة قصيرة، مقارنة بأفلام سينمائية أخرى عرضت بجانبه في دُور العرض.

وتابع سلامة أن هذه التجربة الأولى له في السينما المصرية، لكنها شجّعته لتقديم العديد من الأفلام السينمائية خلال الفترة المقبلة للجمهور.

من ناحية أخرى أكد أنه يشارك في موسم رمضان بمسلسل جديد، ستقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج وسيتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تهم المشاهد المصري.

وأوضح أنه لن يكون شبيهًا لمسلسله “ولد الغلابة” الذي قدمه رمضان الماضي، وقام ببطولته الفنان أحمد السقا كما تردد مؤخرًا.

ولفت أيضًا إلى أنه يقوم حاليًّا بكتابة حلقات المسلسل الأولى واختيار باقي الممثلين لبدء تصويره قريبًا.