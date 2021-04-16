ثقافة وفنون

أيمن سلامة: مشغول بكتابة نادي أندرويد وبنت السلطان تصدر التريند من الحلقة الأولى

لم ينتهي سوى من كتابة الحلقات الأولى للعمل
أحمد حمدي 5:48 م, الجمعة, 16 أبريل 21 5:48 م, الجمعة, 16 أبريل 21

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كشف المؤلف أيمن سلامة عن أنه مشغول حاليا بالانتهاء من حلقات المسلسل الإذاعي الجديد ” نادي أندرويد” الذي يقدمه الفنان أحمد عز، والفنانة نسرين طافش، على إذاعة نجوم اف ام في شهر رمضان يوميا .

ولفت سلامة في تصريحات لـ”المال” إلى أنه حتى الآن لم ينتهي سوى من كتابة الحلقات الأولى للعمل، لا سيما أنه تم البدء في فكرته متأخرا قبل بدء شهر رمضان الكريم .

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وأشار إلى أن مسلسله بنت السلطان الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا في رمضان، تصدر تريند تويتر منذ عرض حلقته الأولى على شاشة النهار، وبعتبر أول مسلسل تم عرضه ليلة شهر رمضان الأولى، مؤكدا أن الأحداث ستتصاعد خلال الأيام القادمة في المسلسل وستكون مفاجأة للجمهور .

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بقلم أحمد حمدي

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